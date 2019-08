Un énorme spectacle en hommage à The Legend of Zelda aura lieu à Montréal [MISE À JOUR]

Le célèbre Orchestre de jeux vidéo sera de passage à Montréal avec son spectacle Hero of the Past en hommage à The Legend of Zelda.

Dans la première partie du concert, l’orchestre de plus de 150 musiciens et musiciennes interprétera les bandes sonores des jeux Ocarina of Time, Majora’s Mask, Wind Waker et même du tout récent Breath of the Wild.

La deuxième partie sera consacrée à l’interprétation d’une symphonie de deux heures inspirée de The Legend of Zelda: A Link to the Past, un classique du jeu vidéo sorti en 1991 pour la Super Nintendo.

Question d’ajouter encore plus de magie au spectacle, l’orchestre intégrera un grand chœur composé des Petits Chanteurs de Laval et du Chœur des Jeunes de Laval.

Le spectacle aura lieu le 1er juin à 19 h 30, à l’église Saint-Jean-Baptiste.

Pour plus d'information, visitez le site de l'OJV.

MISE À JOUR

Le concert de juin faisant salle comble, l'Orchestre a annoncé ce matin qu'il organisait une seconde représentation du spectacle: le 21 septembre, dès 19h30, toujours à l'Église Saint-Jean-Baptiste. Détails sur le site de l'orchestre!