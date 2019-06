Le célèbre Comiccon de Montréal dévoilait ce matin sa programmation pour son édition 2019. Au menu: Star Wars, Harry Potter, Smallville et Star Trek!

Plus de 60 000 fanatiques de comics, de jeux vidéo, d'horreur, d'anime et de science-fiction seront attendus au Palais des congrès du 5 au 7 juillet afin de célébrer la culture populaire.

Voici donc la liste des invités dont la présence a été confirmée. À noter que les noms d'autres vedettes pourraient être ajoutés à la programmation dans les semaines à venir. Pèse sur start vous tiendra au courant!

Nouveaux invités

La présence des vedettes suivantes a été annoncée le 29 mai 2019.

Laura Vandervoort (Smallville, V)

Dean Cain (Lois & Clark: The New Adventures of Superman)

Rob Liefeld (créateur de Deadpool)

Liste des vedettes qui seront à Comiccon Montréal

Elijah Wood

Robert Sheehan (Umbrella Academy)

Lou Ferrigno (The Incredible Hulk)

Tom Welling (Smallville) PRÉSENCE ANNULÉE

Michael Rosenbaum (Smallville)

William Shatner (Star Trek)

Georges St-Pierre

Lana Parrilla (Once Upon a Time)

Anson Mount (Star Trek: Discovery)

Ethan Peck (Star Trek: Discovery)

James & Oliver Phelps (Harry Potter)

Alan Tudyk (Firefly) PRÉSENCE ANNULÉE

Taysa Teles

Marie-Claude Bourbonnais

Bob Morley (The 100)

Lisa Marie «Victoria» Varon (WWE)

Jake «The Snake» Roberts (WWE)

Eliza Taylor (The 100)

Cameron Brodeur (The Umbrella Academy)

Ray Park (Star Wars, X-Men, G.I. Joe)

David Fielding (Power Rangers)

Karan Ashley (Power Rangers)

Walter Jones (Power Rangers)

Austin St. John (Power Rangers)

Kevin Eastman (TMNT)

Jim Shooter

Rags Morales

Dale Eaglesham (Marvel, DC)

Le Comiccon de Montréal aura lieu au Palais des congrès du 5 au 7 juillet 2019. L'événement sera gratuit pour les enfants de 5 ans et moins!