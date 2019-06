Il y a un peu plus d’un an, j’écrivais la critique d’un jeu mobile avec le triste titre «Le jeu Harry Potter: Hogwarts Mystery est un peu poche». Quand Wizards Unite a été dévoilé, j’étais prête à donner une deuxième chance à Potter et sa gang pour un jeu mobile, mais seulement parce que celui-ci utiliserait l’ADN de Pokémon Go.

Mettons quelque chose au clair: Wizards Unite ne connaît pas la folie de Pokémon Go de 2016. Je n’ai pas foncé dans des gens qui y jouaient sur la rue Ontario, et les memes n’ont pas pris Reddit d’assaut. On n’en parle pas aux nouvelles, et mes collègues parents ne me demandent pas des conseils pour comprendre comment ça fonctionne. Et pourtant, l’expérience dans Wizards Unite est pas mal amusante. Alors, il est où le problème?

Bande-annonce Wizards Unite





La marque Pokémon a le «jeu» dans son ADN; la franchise a été lancée avec un jeu. C’est souvent simple: attraper des Pokémon et se battre contre d’autres dresseurs. On peut bâtir autour de ça, mais la base demeure la même. Harry Potter, à la base, n’est pas aussi simple, et c’est pourquoi ses versions gaming peuvent facilement décevoir les fans ou même, carrément, ne pas les intéresser.

Et c’est dommage, car Wizards Unite est un jeu très excitant qui utilise le squelette de Pokémon Go avec brio. C’est un jeu rempli de contenu qui réussit son objectif de vous plonger dans l’univers de Harry Potter. On a vraiment l’impression de découvrir des secrets magiques, même si c’est en jouant dans l’allée d’un Jean Coutu (j’y ai trouvé un monstre!).

Monstre chez Jean Coutu

L’objectif de Wizards Unite

Des créatures du monde magique se sont retrouvées dans le monde des moldus. Votre mission principale est de les retourner au bon endroit pour protéger les moldus, mais aussi de garder le monde magique paralèle secret.

Exit les Poké Balls, vous allez maintenant pouvoir jeter un sort aux créatures et objets magiques (les «foundables», qui remplacent les random encounters de Pokémon). Pour jeter un sort, il suffit de tracer la marque sur votre écran en mode réalité augmentée ou pas. Les designs des sort vont changer, alors c’est déjà pas mal moins répétitif.

En plein brunch avec mon ami

Vos foundables ou «retrouvables» sont seront rangés dans votre registre, qu’il faut remplir.

Pas besoin d’attendre pour une mise à jour: vous pouvez déjà affronter des creatures et étrangers en visitant les Forteresses. J’ai dû me battre contre des araignées, car il n’y avait personne dans mon coin. Sniff.

Personalisation

La personnalisation dans Wizards Unite est pas mal généreuse, mais seulement quand on prend le temps de jouer au jeu. Il faut débloquer pas mal de trucs, mais toutes ces options contribuent magnifiquement au sentiment d’immersion dans le monde magique.

Mon nom est Kazzie Star, ma baguette magique est en érable, je suis Poufsouffle. Je serai, un jour, professeure à Hogwarts. Ce métier a ses propres avantages, comme pour ceux de Magiezoologistes ou Aurors.

Chaque vocation a également un «arbre à compétence» («skill tree»), ce qui fait vraiment de Wizards Unite un jeu RPG qui se joue une fois rentré à la maison.

Les microtransactions

Même s’il n’y a pas de loot boxes, la monétisation de Harry Potter risque de déranger.

C’est l’énergie ici qui est problématique avec son maximum de 75. Cela ne serait pas un problème si celle-ci n'était utilisée que dans les combats, mais non, elle est utilisée dès que vous jetez un sort et donc nlorsque trouvez des foundables.

Si vous comptez passer plusieurs heures dehors à jouer, vous risquez de manquer d’énergie. Vous allez pouvoir remplir votre barre d’énergie de 50 points pour 100 pièces d’or, mais, après 4 jours avec le jeu, j’en ai juste 132. La solution? En acheter dans la boutique, bien entendu!

Les pièces d’or servent aussi à augmenter l’espace de votre inventaire, qui est à la base très restreint. Soit vous payez, soit vous supprimez constamment des ingrédients. Mais vous pouvez aussi acheter des potions qui vous permettront d’être plus fort ou mieux protégé lors des confrontations.

On est donc loin de la microtransaction 100% esthétique. Ici, ça change la performance. C’est normal dans un jeu où il y a de la magie et donc des potions, mais les pièces d’or n’auraient jamais dû toucher à cette section-là. L’énergie et les wait times sont beaucoup plus pardonnables dans ce cas-ci...



Conclusion

Malgré le bordel des microtransaction, ce qui avait également été le gros problème de Hogwarts Mystery, Wizards Unite demeure très amusant. J’adore voir la «version magique» d’une rue à Montréal et me battre contre des monstres. Le côté RPG est excellent et très prometteur, car le jeu n’a même pas encore une semaine dernière lui.

Imaginez tous les événements spéciaux qui risquent d’avoir lieu dans Wizards Unite, où seuls les joueurs seront au courant. C’est comme recevoir une invitation au Yule Ball!

J’ai 30 ans.