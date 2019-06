Cessez tout ce que vous faites, car ça ne peut pas être plus important que la nouvelle suivante. C’est une exagération, mais sachez que les émotions sont fortes au bureau.

Nintendo vient tout juste de terminer son briefing E3 2019 et a présenté plusieurs de ses projets pour les mois à venir. Il n’y a pas eu de grosses surprises, sauf à la fin, qui était réservée à une vraie bombe atomique: la suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Bande-annonce The Legend of Zelda, suite de Breath of the Wild

Nous sommes plusieurs gamers a avoir pensé la même chose: ça fait un peu ce que Majora's Mask était pour Ocarina of Time, non? L'aventure, où l'on voit Link et Zelda, semble beaucoup plus sombre et terrifiante que Breath of the Wild.

Nintendo n'a pas annoncé une date ni même une année de sortie pour cette suite. On apprécie quand même ce premier aperçu!