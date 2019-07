Switch: Nintendo rafraîchit le modèle avec une batterie plus durable

Une semaine après avoir dévoilé sa Switch Lite, Nintendo annonce une mise à jour de la version régulière de la console, qui recevra une nouvelle pile plus durable.

Plusieurs attendaient de pied ferme une Switch Pro plus rapide et puissante, mais le fabricant y sera finalement allé (pour le moment, du moins) pour une révision un peu plus discrète de son modèle phare.

Alors que le prix, les caractéristiques techniques et la construction de la console resteront les mêmes, la batterie, quant à elle, verra son autonomie améliorée de quelques heures.

Selon le site Web de Nintendo, le système offrira désormais entre 4,5 et 9 heures de jeu en mode portable, contrairement à entre 2,5 et 6,5 heures avec la version originale, dépendamment du titre choisi.

Concrètement, la pile revue permettra de jouer à The Legend of Zelda: Breath of the Wild pendant 5,5 heures, plutôt que 3 heures, donne en exemple l’entreprise japonaise.

Le modèle renouvelé sera disponible au Canada dès la mi-août, et ce, dans un nouvel emballage rouge vif, question de ne pas avoir à partir à la chasse aux numéros de série pour différencier les deux versions au magasin.

Photo courtoisie Nintendo Le nouvel emballage en question

Parlant de couleurs, soulignons que Nintendo a également profité de l’occasion pour dévoiler ce mercredi deux nouveaux ensembles colorés de Joy-Con.

Customize your #NintendoSwitch even more with these new Joy-Con colors – Blue/Neon Yellow and Neon Purple/Neon Orange. Available beginning 10/4 for $79.99. #MyWayToPlay pic.twitter.com/231TcnnTG2 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) July 17, 2019

Si la première paire, en bleu et jaune néon, n’a rien de très révolutionnaire, la deuxième, en violet et orange néon, n’est pas sans rappeler le tout aussi bon combo de Wario et Waluigi.

Sympathique!