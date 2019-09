Le podcast de Pèse sur start est de retour avec une nouvelle formule déjantée

Ça suffit les vacances!

Après un été en jachère, notre balado est de retour avec une nouvelle formule où l’imprévisible est à l’honneur.

En effet, on va prendre le risque de délaisser notre angle plus thématique (qui, rappellons-le, nous a permis de mettre la main sur un Canadian Podcast Award) pour être davantage collé à l’actualité du moment.

De plus, on enregistre maintenant en direct (les épisodes sont captés en direct de notre chaîne Twitch!) les mercredis vers 18h30 et on encourage nos abonnés à intervenir.

Petit changement du côté du personnel itou

André Péloquin se joint à Christine Lemus et Kazzie Charb à titre d’animateur. Celles-ci deviennent donc chroniqueuses pour cette seconde saison.

Le chef de contenu de Pèse sur start s’explique: «Je le sais que nos blagues laisse transparaître le contraire, mais un podcast de qualité, c’est plus de travail qu’on peut le croire et - veut, veut pas - préparer l’animation, la logisitque ET le contenu d’un tel projet pis j’en passe, ça peut devenir éreintant sur une base hebdomadaire», glisse Péloquin, d’une franchise désarmante, en rapportant ses propres propos à la troisième personne du singulier.

«J’ai donc proposé à Kazzie et Lemus de mettre la main à la pâte et aider en m’occupant de l’animation, du booking, de la feuille de route, du pré-montage, etc. Elles, de leur côté, n’auraient qu’à faire ce qu’elles font déjà - et très bien d’ailleurs - sur notre site: livrer l’actualité gaming et geek du moment avec aplomb... et des accroches intéressantes.»

À propos de l’épisode de cette semaine

Au programme:

• On découvre un jeu bon à s’en licher les doigts, car il a été inspiré par... PFK

• On teste la Nintendo Switch Lite

• On aborde le festival MEGA+MIGS

• On se dispute (presque) à propos d’un savon pour les fans de Star Trek (!) inspiré... du capitaine Jean-Luc Picard

• On a une entrevue avec l’athlète e-sport Stéphanie Harvey qui aborde l’état de l’e-sport au Québec... et une potentielle carrière d’humoriste!

Bonne écoute!

À propos du balado de Pèse sur start

Pèse sur start, le balado, est produit par QUB Radio.

Il est également disponible sur la plupart des plateformes de podcasting, dont Spotify .