5 questions geeks à Kevin Raphael

Dire que Kevin Raphael est occupé tient de l’euphémisme.

En plus de tenir la barre de Viens voir mes rénos à CASA, il coanime un podcast sur la lutte pour QUB radio. Prétendant au titre du MVP chez TVA Sports, l’humoriste y mène toujours son propre talk show en plus d’épauler Patric Laprade dans les diffusions de RAW.

Mieux encore, il a trouvé du temps pour répondre à nos questions sur sa carrière et, surtout, le sport le plus apprécié des geeks: la lutte!

Comment choisis-tu tes projets?

Je fais ce qui me challenge et ce qui me fait tripper. Si quand je me lève le matin, le projet m’amuse ou m’excite, je le prends!

Pourquoi, d’après toi, la lutte vient-elle rejoindre les geeks tout particulièrement?

Parce que c’est un monde fictif qui fait appel à ton imaginaire, mais que c’est très tangible parce que tu peux le voir et l’entendre. De dire que c’est plus un «truc de geeks», [par contre], c’est faux. Tout le monde écoute la lutte maintenant. Enrico Ciccone et Roger Brulotte me disent toujours qu’ils n’en manquent pas une. Ça rejoint donc un public plus large de nos jours!

Ton jeu vidéo préféré?

Je suis un gros fan de Madden. J’ai toutes les années depuis 2002. Sinon, NHL et Fortnite, mon éternelle source de repos entre les tournages.

Ton invité de rêve pour Le Kevin Raphael Show?

Dwayne «The Rock» Johnson ou Barack Obama. The Rock pour l’impact qu’il a eu dans ma vie. J’apprenais ses promos de lutte par cœur. J’écoutais tous ses films. Je voulais être The Rock.

Barack est la seule personne pour laquelle j’ai vu mon papa pleurer. Donc il en vaut la peine!

Si tu pouvais être lutteur, quel serait ton surnom?

Big Sexy! C’était mon surnom au football parce que j’étais un petit qui jouait la position des gros. C’est aussi le surnom de Kevin Nash, un lutteur que j’aimais, donc, Big Sexy, c’est cool!

