Ils ont tous interprété le Joker... mais qui est le meilleur? [SONDAGE]

En ce lundi, Pèse sur start vous pose les vraies questions: qui est selon vous le meilleur interprète du Joker?

Depuis plus de 50 ans, nombreux sont les acteurs qui ont offert leur vision du célèbre vilain de Gotham.

Cela dit, certains ont, disons-le, marqué plus les esprits que d’autres...

Cesar Romero

Capture d'écran YouTube

Si Adam West a inauguré le rôle de Batman à l’écran (et quel Batman!), Romero était pour sa part le tout premier Joker à apparaître à la télévision entre 1966 et 1968, en plus de jouer dans le film de 1966 tiré de la série.

Fait intéressant, il avait refusé de raser sa moustache pour le rôle. On l’avait donc tout simplement maquillé par-dessus celle-ci...

Jack Nicholson

Capture d'écran YouTube

1989 était toute une année pour les fans de Batman. Non seulement, cette nouvelle adaptation cinématographique misait sur Tim Burton à la réalisation, mais elle pouvait aussi compter sur Michael Keaton en tant que justicier masqué... et le mythique Jack Nicholson dans la peau du Joker!

Tim Burton oblige, l’ensemble s’est avéré aussi dynamique que coloré, et pendant longtemps, Nicholson est demeuré l’ultime interprète du Joker aux yeux de maints cinéphiles.

Mark Hamill

Capture d'écran YouTube

Même si plusieurs considèrent Mark Hamill comme le visage de Luke Skywalker, il est tout de même l’acteur qui a prêté sa voix le plus souvent au «clown» criminel!

De la télé aux jeux vidéo, en passant par les films animés, Hamill est indissociable du rôle. Et si vous l’avez déjà entendu, vous direz fort probablement que c’est tant mieux ainsi.

Heath Ledger

Capture d'écran YouTube

Auréolée d’un Oscar, la performance de Heath Ledger dans The Dark Knight a marqué l’histoire du cinéma à tout jamais.

Sombre, profond et sans pitié, le Joker personnifié par l’acteur australien avait tout pour plaire aux inconditionnels (et autres amateurs du dimanche) du prince du crime. Il est regretté, mais ne sera certainement pas oublié.

Cameron Monaghan

Capture d'écran YouTube

Ceux qui suivent religieusement la série Gotham connaissant bien cette jeune version du Joker!

On le verra bientôt dans le jeu Star Wars Jedi: Fallen Order, mais d’ici là, Cameron Monaghan a défendu avec assurance le personnage et ses origines au petit écran.

Jared Leto

Capture d'écran YouTube

Si Ledger a fait l’unanimité avec son Joker, celui de Jared Leto dans Suicide Squad n’a pas manqué de diviser les fans.

Fortement médiatisée, l’interprétation, qui avait nécessité une grande préparation de la part du comédien, avait toutefois été largement coupée au montage. Est-ce que cela a aidé ou non le long-métrage? On vous laisse tirer vos conclusions...

Zach Galifianakis

Capture d'écran YouTube

Surprise: Zach Galifianakis a bel et bien interprété le Joker... dans The Lego Batman Movie!

On a droit ici à une version un peu (beaucoup) plus légère, mais, bon, ça fait du bien de rire un peu aussi parfois!

Joaquin Phoenix

Capture d'écran YouTube

Le Joker de Todd Phillips n’est pas encore en salle que, déjà, le film fait grandement réagir pour une multitude de raisons.

Chose certaine, le jeu de Joaquin Phoenix ne risque certainement pas de passer inaperçu. Où se classera-t-il dans ce palmarès? C’est à suivre!

Alors, qui est le meilleur Joker? La parole est à vous!