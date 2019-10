Super Mario World: premier aperçu du parc d'attractions! [Photos]

USJの任天堂エリア、ハテナブロックとマリオの旗が設置されました。2020年春にジョーズ裏にオープン!



マリオカートに乗れる‼︎



SUPER NINTENDO WORLD ™ is under construction behind JAWS Ride and will open in the spring of 2020!#USJ #マリオカート pic.twitter.com/vfuMiOa8p3