The Matrix 4: Warner Bros. serait à la recherche de jeunes Neo et Morpheus

Si l’on se fie aux plus récentes rumeurs, The Matrix 4 devrait offrir aux cinéphiles un aperçu de la vie de Neo et Morpheus avant qu’ils ne gobent la fameuse pilule rouge.

Ainsi, selon Justin Kroll, le journaliste de Variety qui a été le premier à annoncer le retour de la franchise, Warner Bros. serait à la recherche de deux acteurs pour jouer de «jeunes versions» des personnages, rapporte IGN.

Kroll affirme même que l’identité de ceux-ci pourrait être dévoilée d’ici quelques semaines, car la réalisatrice Lana Wachowski «rencontrerait agressivement des candidats» afin de lancer le tournage «en février».

Rappelons qu’en plus de ces deux nouveaux acteurs, The Matrix 4 verra également Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss reprendre leurs rôles respectifs de Neo et Trinity.

Interrogé par Entertainment Tonight la semaine dernière, l’interprète de John Wick avait par ailleurs mentionné qu’il avait déjà lu le scénario du quatrième volet de la série.

Il avait alors indiqué que celui-ci était «très ambitieux» et qu’il était «absolument excité» à propos des nouvelles aventures qui attendaient Neo.

Si Keanu le dit...!