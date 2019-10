5 jeux qui pourraient accompagner la PS5

C'est officiel: Sony a annoncé que la mise en marché de sa prochaine génération de consoles, la PlayStation 5, se fera pendant la période des Fêtes 2020. Mais à quoi pourrons-nous jouer pendant que le vent d'hiver, les boules de neige et le jour de l'An nous forcent à rester encabanés?

Premièrement, vous êtes les bienvenus: les chances que vous ayez désormais Vive le vent «pognée» dans la tête sont très élevées.

Deuxièmement, on a plusieurs raisons de s'exciter: une nouvelle console, de nouvelles technologies, le début d'un autre cycle de jeux et, théoriquement, des franchises établies qui font leur retour pour mousser les ventes de la PS5.

Selon les informations que l'on a récoltées, voici cinq jeux qui pourraient fort probablement être en vente dès le premier jour d'existence de la PlayStation 5.

Gran Turismo

Ce n'est plus tellement un secret: Polyphony Digital, le développeur derrière la franchise exclusive de simulation automobile, engage massivement à son bureau de Tokyo.

Photo Courtoisie Gran Turismo Sport, la plus récente itération de la franchise de simulation auto, a vu le jour en octobre 2017.

Les postes offerts? Programmeur de jeu de course, programmeur graphique avec des «connaissances de tracé lumineux (ray tracing)», artiste graphique pour créer des modèles de voitures en 3D, et programmeur de moteur de jeu, pour ne nommer que ceux-là.

A-t-on vraiment besoin d'en dire plus?

Un nouveau Killzone ou Horizon?

Tout comme Polyphony, Guerilla Games (Horizon: Zero Dawn, la série Killzone) recrute plusieurs talents.

Les offres datent d'environ un mois.

Animateur principal pour un monde vivant, créateur de quêtes, artiste sénior de végétation, tout indique qu'un nouveau Horizon serait dans le tordeur, n'est-ce pas?

Pas si vite.

N'oublions pas que Killzone: Shadow Fall était un titre offert au lancement de la PS4, il y a déjà six ans. Bien que sa réception fut plus que positive, on lui reprochait principalement une chose: une campagne déficiente.

Si j'avais à choisir, j'irais avec Killzone, mais je n'ai pas de boule de cristal. On ne peut qu'attendre un dévoilement officiel de la part du développeur néerlandais.

Photo Courtoisie Des images de Killzone: Shadow Fall, une exclusivité lancée en même temps que la PS4.

Peut-être les deux, qui sait!

God of War «2»

On se base encore sur les offres d'emploi, puisque c'est ce qui parle le plus d'un point de vue monétaire.

47 (!) postes sont actuellement offerts au sein de Santa Monica Studios, qui ne s'occupe que d'une seule franchise, à quelques collaborations près: God of War.

Le cycle de développement habituel pour la série était d'environ trois ans par titre. Le dernier opus est en vente depuis le 20 avril 2018.

Photo Courtoisie

God of War «2» ne sera peut-être pas disponible au lancement de la PS5, mais il est possible qu'il ne se fasse pas trop attendre, surtout si Sony allonge beaucoup d'argent pour augmenter les effectifs et la vitesse de développement.

The Last of Us: Part II

«TLOU pt. II» sera le dernier gros titre sur PS4, et l'un des premiers sur PS5. Je gagerais ma maison là-dessus (si j'avais une maison).

Rappelez-vous de la première partie: lancée en 2013 sur PS3, elle a été retravaillée en fonction des capacités de la PS4 et une version optimisée s'y est retrouvé un an plus tard.

17 millions de copies vendues sur les deux plateformes plus tard, Naughty Dog aura certainement envie de profiter du même avantage pour la suite.

Starfield

Laissez-moi rêver. Le premier RPG original à sortir des bureaux de Bethesda en 25 ans est un projet interne depuis plus d'une décennie, et PC Gamer rapporte que l'équipe peut, dans une certaine mesure, y jouer.

En développement officiel depuis trois ans, le jeu de rôle intergalactique a dépassé le stade de préproduction. Selon la bande-annonce, son esthétisme se rapprocherait du réalisme plutôt que de la science-fiction.

Outre qu'il est la priorité de Bethesda devant The Elder Scrolls VI, on en sait très peu sur Starfield.

Tout ce qu'on peut faire, c'est attendre et espérer que, peut-être, nous puissions y jouer tôt en 2021.