Doom Eternal repoussé jusqu’en mars 2020

Ceux qui rêvaient de donner une bonne leçon aux nouveaux démons de Doom Eternal devront attendre un peu plus longtemps que prévu: le titre d’id Software sortira finalement le 20 mars 2020.

D’abord prévu pour le 22 novembre prochain, Doom Eternal aura ainsi besoin d’un peu plus de travail avant de paraître au printemps sur PS4, Xbox One et PC, a indiqué son développeur sur Twitter, «pour être certain de livrer la meilleure expérience».

An update on DOOM Eternal: pic.twitter.com/2LWrfh6e4Z — DOOM (@DOOM) October 8, 2019

Le mode multijoueur Invasion subira le même sort et sera offert en tant que mise à jour gratuite peu de temps après le lancement du jeu principal.

Quant à la version destinée à la Switch, elle arrivera «plus tard que sur les autres consoles». Impossible toutefois d’avoir une date exacte en ce moment.

Pour compenser l’attente, le classique Doom 64, qui sera disponible sur PS4, Xbox One et PC, en plus de la Switch, est désormais offert comme boni lors de la précommande. Il pourra être téléchargé dès le 20 mars 2020.

Bref, la patience sera de mise pour les amateurs de Doom.