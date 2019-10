John Wick: un «spinoff» centré sur une jeune femme assassin verra le jour

Fan de John Wick? Voilà ENCORE de bonnes nouvelles!

En plus d’un quatrième volet de la franchise à succès et d’une série télé (The Continental), Lionsgate produira également un «spinoff» mettant de l’avant une jeune femme assassin, a appris Deadline.

Intitulé Ballerina, le film suivra le parcours de la protagoniste alors que cette dernière prendra sa revanche contre un groupe d’individus responsables du meurtre de sa famille.

L’histoire vous dit quelque chose? Que voulez-vous, apparemment, c’est une formule qui fonctionne assez bien ces jours-ci... Bref!

Par ailleurs, les plus observateurs parmi vous se souviendront probablement de la jeune ballerine que l’on aperçoit brièvement dans le troisième chapitre de John Wick. Eh bien, il s’agirait justement du même personnage!

Selon les plus récentes informations, le réalisateur Len Wiseman (Underworld, Live Free or Die Hard) aurait été embauché pour diriger le long-métrage. Il s’appuiera sur un scénario de Shay Hatten, qui a notamment planché sur John Wick Parabellum.

Reste maintenant à voir qui interprétera la jeune femme assassin au centre de Ballerina... et si ce cher Keanu Reeves fera une apparition dans le film.

Cela dit, le projet s’annonce déjà prometteur!