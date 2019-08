John Wick: des détails sur la série télé tirée de la franchise

Si on savait déjà que l’équipe derrière la (merveilleuse) franchise John Wick planchait sur une série télé, intitulée The Continental, on en sait désormais un peu plus sur sa date de sortie et son contenu.

En entrevue avec /Film, le dirigeant de la chaîne Starz, qui présentera la série, Jeffrey Hirsch, a ainsi dévoilé que The Continental devrait «fort probablement» voir le jour APRÈS la parution au cinéma de John Wick 4, prévue pour le 21 mai 2021.

Pour justifier cet échéancier qui peut paraître bien loin pour les fans, Hirsch a souligné que tandis que le quatrième volet de franchise cinématographique avait déjà une date de sortie confirmée, son penchant télévisuel se trouvait encore en «développement précoce».

Autre information tirée de l’entretien: The Continental serait un antépisode (un «prequel», diront certains) à la série de films mettant en vedette Keanu Reeves.

Selon Hirsch, le projet télé remontrerait «bien avant» le début du premier long-métrage et permettrait donc de voir l’évolution de l’hôtel Continental en tant que refuge pour les assassins du monde entier.

Le protagoniste de la série serait donc un tout nouveau tueur.

Après tout ceci, une autre question reste toutefois en suspens... Est-ce que notre idole à tous, Keanu Reeves, apparaîtra tout de même dans l’adaptation télévisuelle?

Abordé par /Film, le sujet a toutefois été évité par le dirigeant de Starz, qui a précisé qu’il allait garder le silence, même si la question était «très bonne».

On aurait préféré un «oui» bien affirmatif, mais bon, il y a encore place à l’espoir!