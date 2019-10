League of Legends : une version pour consoles et mobiles en 2020 [VIDÉO]

«Tout vient à point à qui sait attendre», disent les plus sages parmi nous. Eh bien, probablement pour leur donner raison, Riot Games a annoncé ce mercredi que League of Legends sortira finalement sur console et mobiles, 10 ans après sa parution sur PC.

Pour le moment, on sait très peu sur League of Legends: Wild Rift, si ce n’est qu’il s’agira d’une version allégée du populaire jeu en ligne et qu’elle sera offerte en 2020.

Le nouveau titre misera ainsi sur une carte modifiée, des contrôles à deux joysticks et une interface revue. En ce sens, les parties devraient désormais durer entre 15 et 20 minutes.

Impossible cependant de savoir exactement sur quelles consoles Wild Rift sera proposé. Pour les plus pressés, Riot Games promet de lancer des versions alpha et bêta d’ici la fin de l’année.