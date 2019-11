Borderlands 3: un premier DLC paraîtra en décembre

On n’aura finalement pas eu à attendre bien longtemps avant d’avoir du contenu supplémentaire pour Borderlands 3! Intitulé Moxxi’s Heist of The Handsome Jackpot, le premier DLC pour le titre paraîtra ainsi le 19 décembre prochain.

Dévoilé dans une bande-annonce publiée ce mercredi, le contenu supplémentaire proposera aux joueurs d’arpenter un clinquant casino spatial à travers une nouvelle quête principale, de même qu’une poignée de missions secondaires et de «Crew Challenges».

Notons que c'est l’équipe de Gearbox Studio Québec qui a entièrement développé le DLC, qui inclura notamment de nouveaux éléments de personnalisation pour Borderlands 3.

Un deuxième ensemble de contenu supplémentaire, prévu pour 2020, sera par ailleurs également réalisé à Québec.

Ceux qui possède la version de luxe du titre d’action joyeusement déjanté, tout comme ceux qui ont acheté la «passe de saison», pourront obtenir gratuitement Moxxi’s Heist of The Handsome Jackpot.

Borderlands 3 est disponible depuis septembre sur PS4, Xbox One et PC.