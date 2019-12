Cyberpunk 2077: un premier aperçu de la carte de Night City dévoilé par la prévente d’un livre officiel

On aurait depuis quelques heures un premier aperçu de la carte de Night City, la ville mise de l’avant dans le très attendu Cyberpunk 2077, et ce, grâce à... la prévente d’un livre officiel du jeu sur Amazon!

Image Amazon

De toute évidence, ça devient difficile en 2019 de garder une surprise entière jusqu’à son dévoilement...

Cette fois-ci, c’est donc l’édition de luxe d’un très joli bouquin de collection, intitulé The World of Cyberpunk 2077, qui vend la mèche.

Et que retrouve-t-on sur le livre en question? Eh oui, vous l’avez aperçu... une carte de Night City!

Image Amazon

Certes, la ville ne semble pas énorme, mais différentes entrevues accordées par l’équipe de CD Projekt Red laissent entrevoir qu’il ne faudrait pas s’inquiéter outre mesure.

Le designer en chef des quêtes du jeu, Pawel Sasko, avait notamment mentionné à Eurogamer en juin que les environs de Night City pourraient être explorés par les joueurs, à travers différents contrats et missions.

Aussi, l’artiste et coordinateur Marthe Jonkers avait souligné lors d’une autre entrevue, cette fois-ci avec le PlayStation Official Magazine, que la ville de Cyberpunk 2077, contrairement à The Witcher 3, serait beaucoup plus dense et compacte, misant davantage sur «l’exploration verticale».

En ce sens, de nombreux immeubles pourraient être arpentés en hauteur, ce qui rétablirait un certain équilibre si jamais Night City s’avère en effet un peu plus petite que ses voisines contemporaines.

Et en ce qui concerne le fameux livre qui nous offre ce premier avant-goût de la carte de la mégapole, eh bien, il est toujours en prévente sur Amazon!

Il sera livré le 21 avril 2020, quelques jours après la parution de Cyberpunk 2077, qui, lui, sortira sur PS4, Xbox One et PC le 16 avril.