Xbox Project Scarlett: Microsoft prépare bel et bien une version plus abordable sans lecteur optique, rapportent des sources

Y a-t-il une ou deux nouvelles consoles Xbox en préparation chez Microsoft? Même si la firme de Redmond ne semble annoncer qu’un seul modèle haute performance depuis quelques mois, une deuxième version, plus abordable et sans lecteur disque, serait toujours dans les plans.

Du moins, c’est ce que quatre sources différentes, au fait des projets de Microsoft, ont confirmé, mercredi, à Kotaku.

Si on mentionne «toujours prévue», c’est que les premiers échos, l’an dernier, de la prochaine génération de consoles du fabricant américain indiquaient que deux modèles différents verraient le jour, l’un plus performant (un peu comme la Xbox One X) et l’autre plus abordable (à la manière de la Xbox One S).

Cela dit, depuis l’E3 2019, Microsoft parle de son Project Scarlett comme étant une seule console à la grande puissance, et non pas d’une famille de produits aux caractéristiques (et au coût) variables.

Même que certaines publications, comme The Verge, avaient rapporté en juin que le modèle d’entrée de gamme de la prochaine Xbox, surnommé jadis Lockhart, avait bel et bien été abandonné.

Eh bien, finalement, il faudrait se fier aux premières informations dévoilées en décembre 2018: une mouture moins chère de la Scarlett, sans lecteur optique et entièrement dédiée aux jeux numériques, serait encore en chantier chez Microsoft.

Bref, pour ceux qui voudraient un résumé qui tient en une phrase: des sources ont affirmé qu’il y aurait deux Xbox, d’autres ont affirmé le contraire quelques mois plus tard, mais, en fin de compte, oui, il y aurait deux modèles en préparation.

Ouf!

Toujours selon Kotaku, Microsoft s’appuierait notamment sur sa Xbox Game Pass et son service, encore embryonnaire, de diffusion de jeux xCloud pour mousser les ventes de la version numérique de la Scarlett.

En fait, un peu comme dans le cas de la Xbox One S All-Digital Edition parue plus tôt cette année.

Notons que, contactée par le site Web spécialisé, Microsoft a refusé de commenter les rumeurs.

Tout comme la PlayStation 5, au moins une version de la Xbox Project Scarlett paraîtra à la fin de l’année 2020.