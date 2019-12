Dix jeux auxquels on a VRAIMENT hâte de jouer en 2020

Ma devise «new year, new me, choker le gym et des cours pour jouer à un maximum de bons jeux» sera facile à appliquer en 2020, parce que la liste de productions qui inspirent confiance est longue. Très longue.

On ne parlera pas de la prochaine génération de consoles prévue à la fin de l'année: on en aurait pour la semaine.

Bref, sans plus tarder, voici une bonne poignée de titres sur lesquels on a VRAIMENT hâte de mettre la main, pour ensuite attendre des heures après le téléchargement et l’installation de la «patch day one», et, finalement, y jouer.

Une belle liste parfaite pour ajouter dans vos favoris comme référence!

Dieux du gaming, merci pour 2019 et vivement 2020!

Ori and the Will of the Wisps – 11 février (XBOX, Windows)

Une écoeurantite aiguë de jeux de rôle en monde ouvert et un abonnement à Xbox Game Pass m'ont permis de (re)découvrir les jeux de plateforme et d'enfin prendre le temps de comprendre ce qu’était un Metroidvania. Tout ça grâce à Ori and the Blind Forest.

Les exclusivités Microsoft n’ont pas « scoré » fort cette génération, mais Ori se démarque par son esthétisme différent et irréprochable, son script touchant et sa prise en main facile, mais loin d’être enfantine.

Final Fantasy VII – 3 mars (exclusivité PS4 pendant un an)

Doit-on vraiment justifier la présence d’un des meilleurs jeux de tous les temps sur cette liste?

De mon côté, c'est certainement l'un – sinon LE – premier RPG auquel je me rappelle avoir joué de longues heures.

Les différences au niveau du «gameplay» en ont surpris plus d'un, mais bon sang: Cloud dans toute la gloire du 4K? C’est difficile d’être indifférent lorsqu’on regarde les images suivantes.

Notez bien qu'il s'agit d'un remake en plusieurs parties: votre achat ne vous donne pas accès au jeu complet. Selon différentes sources, l'aventure sera séparé en deux titres minimum.

Half-Life: Alyx – mars (Windows: casque VR requis)

Campo Santo (Firewatch) était sur le développement In The Valley of Gods depuis 2017. En 2018, Valve a acquis le jeune studio prometteur et l’a depuis réassigné sur le prélude d'Half-Life 2, Half-Life : Alyx.

L’annonce du jeu a pris tout le monde par surprise, surtout parce qu'il en est un en réalité virtuelle.

Ce n’est peut-être pas le troisième que le public réclame depuis des années, mais bon : un nouveau Half-Life? «Pluggez» moi ça direct dans les veines, svp. Ça fait plus d’une décennie qu’on attend.

Espérons que Campo Santo retournera sur son projet initial à la conclusion d'Alyx...

Resident Evil 3 – 3 avril (PS4, PC)

Pour les gamers de ma génération, soit dans la vingtaine, on n'a pas réellement eu la chance de découvrir les premiers Resident Evil à leur sortie originale.

Nous sommes conscients de leur qualité ainsi que de l’impact qu’ils ont eu dans le paysage du gaming moderne, mais ne l’avons pas expérimenté au temps opportun.

Depuis la sortie initiale de RE3, nous avons aussi arrêté de mouiller notre lit et d'avoir peur de notre ombre.



Pour ma part, je suis à l'âge où je peux enfin jouer à des jeux stressants sans ruiner une paire de sous-vêtements.

C'est pour cette raison que j'ai réellement hâte de jouer au remake du 3.

Le remake du deuxième opus fut un véritable succès, tant critique que commercial, alors pourquoi la suite serait-elle différente en termes de qualité?

D’ailleurs, notre belle équipe a parlé des remakes, reboots et remasters dans un épisode du balado Pèse sur Start, que vous pouvez écouter juste ici!

À écouter Le plus récent épisode de notre podcast! On a votre attention? Vous voulez vous abonner à notre podcast? Ça tombe bien, nous sommes notamment sur... Qub

Apple

Spotify

Stitcher

et Tune In

Cyberpunk 2077 – 16 avril (PS4, XBOX, PC)

«You’re breathtaking!»

«YOU’RE breathtaking!»

«NO, YOU’RE BREATHTAKING, KEANU!»

...

AFP

Blague à part, l’ambitieux projet de CD Projekt RED (The Witcher) a déjà été reporté une fois. La tâche monumentale qui attend le studio et les attentes élevées des joueurs forceront-ils les artisans à le repousser une deuxième fois?

Pour l’instant, on peut se mettre sous la dent un aperçu de la carte et ce survol des différentes factions et façons de jouer.

Predator: Hunting Grounds – 24 avril (exclusivité PS4)

On ne sait pas trop si on a «siiiii» hâte que ça de jouer à Predator, mais l’offre semble pour le moins intéressante.

L’équipe d’Illfonic est celle derrière Friday the 13th: The Game. Leur dernière offrande est un peu dans le même genre: un jeu en ligne où le but est soit d'éliminer tous les humains, ou de survivre au Hunter, Berserker, Scout et compagnie.

Par contre, on doit avouer qu’incarner un humain ne semble pas tellement amusant. De plus, l’acquisition de différents costumes impliquera probablement des microtransactions.

Est-ce qu’on a VRAIMENT hâte? Non. Voyons plus cela comme de la curiosité.

The Last of Us Part II – 29 mai (exclusivité PS4)

Vous avez encore le temps de jouer au premier avant que le deuxième se pointe le bout du téléchargement numérique.

Pour comprendre, il faut l’avoir terminé. Ceux qui ont réussi en sont sortis avec quelques cicatrices émotionnelles.

Préparez-vous à les rouvrir: ça s’annonce encore comme une montagne russe d’émotions.

Halo Infinite - à déterminer (XBOX)

Vous n’aviez pas oublié Master Chief, n’est-ce pas?

Les dirigeants de Xbox ont dévoilé Halo Infinite au dernier E3, notamment pour montrer les capacités de leur prochaine console.

Si vous l’aviez manqué, la voici.

Vu le récent succès du lancement d’Halo Reach sur PC, ça doit commencer à sentir très bon chez Microsoft lorsqu’on prévoit les ventes d’Infinite, et, du même coup, celles de la Xbox Series X.

Ghost of Tsushima – été 2020 (exclusivité PS4)

Ça fait longtemps que je veux jouer à un jeu de samurai. J’ai essayé Sekiro. C’était BEAUCOUP trop dur.

J’espère que «Ghost» (ou encore «Tsushima»?) sera moins intense, pour que je puisse au moins jouer plus d’une heure sans être bloqué.

Les développeurs ont annoncé une nouvelle excitante : il n’y aura pas de point de personnel (waypoint), ce qui nous permettra d’explorer le monde comme on le veut, sans restrictions.

12 minutes - à déterminer (Windows, Xbox One)

Et oui, une autre exclusivité Microsoft pour conclure cette liste! Trois dans la même liste, ça fait un bout qu'on a pas vu ça!

Vous avez peut-être vu la bande-annonce de 12 minutes, diffusée pour la première fois à l'E3 2019.

Développé principalement par un seul homme (semble-t-il), ce «thriller interactif» consiste en une boucle de douze minutes, en temps réel, qui se répète. Chaque décision influence l'arc narratif. Oubliez une ville, un quartier ou même une rue: l'action prend place dans un appartement de trois pièces.

En entrevue avec Rock Paper Shotgun en 2014 (!), il a avoué que l'effet claustrophobique et minimaliste lui a permis de se concentrer sur la qualité du contenu et de la jouabilité.

Bref, un titre différent qui risque fort bien de se démarquer par son style et son concept plutôt unique.

Mentions honorables

Gods & Monsters - février 2020

MLB The Show 20 – 17 mars

DOOM Eternal – 20 mars

Animal Crossing: New Horizons - 20 mars 2020

Skull & Bones - mars 2020

Gears: Tactics - (28 avril sur Windows, plus tard sur Xbox One)

Marvel’s Avengers – 15 mai

Wasteland 3 – 19 mai

Tell Me Why - mi-2020

Microsoft Flight Simulator - à déterminer