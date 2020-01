PlayStation: 10 jeux incontournables qui sortiront exclusivement sur les consoles de Sony en 2020

God of War, The Last of Us, Uncharted, Spider-Man et on en passe plusieurs; force est d’admettre que Sony n’a pas manqué de franchises exclusives de qualité pour ses consoles au cours des dernières années.

Et à regarder les prochains jeux qui paraîtront sur la PS4, et même la PS5, dans les prochains mois, inutile de préciser que la tendance se maintiendra en 2020.

En ce sens, voici 10 exclusivités pour les consoles de Sony qui seront à surveiller au cours de la prochaine année:

Yakuza: Like a Dragon (PS4)

Sortie: 16 janvier 2020 au Japon et en 2020 dans le reste du monde

Fini le beat 'em up pour Yakuza! Avec son septième volet intitulé Like a Dragon, la série présente un nouveau personnage principal et transforme profondément ses mécaniques de jeu, devenant un RPG de type «tour par tour». Cela dit, l’ambiance emblématique de Yakuza, quelque part entre humour et jeux de pouvoir, semble toujours au rendez-vous. Fiou!

Dreams (PS4)

Sortie: 14 février 2020

Véritable outil de création artistique, Dreams permet aux joueurs (et, dans ce cas, créateurs) de concevoir leurs propres jeux, de même que de la musique et de l’art visuel. Bref, à peu près tout ce que votre créativité vous dictera. Et le meilleur dans tout ça? Vous pourrez le faire sur votre PS4, dans le confort de votre salon.

Marvel’s Iron Man VR (PS4)

Sortie: 28 février 2020

Qui n’a jamais rêvé de revêtir l’armure d’Iron Man pour s’envoler dans le ciel à la recherche de vilains à combattre? Conçu spécialement pour la PlayStation VR, le titre enverra Tony Stark se mesurer à l’hackeur et activiste Ghost dans une aventure spécifiquement écrite pour l’occasion. L’immersion risque d’être intense! Il faudra peut-être préparer son Gravol...

Nioh 2 (PS4)

Sortie: 13 mars 2020

On pourrait croire qu’il s’agit d’une suite au premier titre de la franchise, mais non, Nioh 2 est plutôt un antépisode! RPG d’action, le titre développé par Team Ninja devrait, encore une fois, réjouir les fans de Dark Souls qui cherchent un défi à la hauteur de leur (trop) grande patience.

Final Fantasy VII Remake (PS4)

Sortie: 10 avril 2020

Attendue depuis très longtemps, la grande refonte de Final Fantasy VII verra enfin le jour sur PS4 en avril prochain. Les attentes pour le RPG d’action (décidément, il y en aura quelques-uns chez Sony en 2020) sont grandes, mais les détails dévoilés jusqu’à maintenant par Square Enix laissent entrevoir un système de combat efficace et des environnements grandioses à (re)découvrir.

Predator: Hunting Grounds (PS4)

Sortie: 24 avril 2020

Si les jeux en ligne asymétriques sont de plus en plus populaires, celui-ci ajoute au genre une variable assez intéressante... celle d’incarner un redoutable Prédateur! Alors, que choisirez-vous? Rejoindre l’escouade paramilitaire chargée d’éliminer le dangereux extraterrestre ou encore vous mettre en mode chasse dans la peau de l’envahisseur mortel? Bref, tout ça risque de donner au jeu multijoueur un aspect assez diversifié merci.

The Last of Us Part II (PS4)

Sortie: 29 mai 2020

Pour celles et ceux qui ont adoré The Last of Us, l’annonce d’une suite est arrivée comme une réelle bénédiction. Devenu un vrai classique, le jeu d’aventure post-apocalyptique de Naughty Dog verra donc son histoire se poursuivre avec The Last of Us Part II dès la fin du mois de mai. Qu’est-il advenu d’Ellie et de Joel cinq ans après le premier volet? On est plus d’un à avoir hâte de le découvrir!

Ghost Of Tsushima (PS4)

Sortie: été 2020

Vous vous demandiez ce que faisait Sucker Punch Productions depuis la sortie du dernier Infamous? Eh bien, le développeur travaille d’arrache-pied sur son prochain titre, Ghost Of Tsushima, une aventure de samurai en plein Japon féodal, prenant place durant la première invasion mongole du pays. En ce sens, l’équipe dit avoir multiplié les recherches afin d’offrir aux joueurs (et fans d’histoire) un monde ouvert crédible. Ça promet!

The Pathless (PS4)

Sortie: au cours de 2020

Si vous avez aimé le très joli titre d’aventure Abzû, sachez que le studio derrière le jeu, Giant Squid, proposera une nouvelle épopée en 2020 avec The Pathless, qui s’annonce encore plus grandiose. Et si vous voulez y jouer sur console, c’est sur la PS4 que ça passera.

Godfall (PS5)

Sortie: temps des Fêtes 2020

Présenté en décembre dernier, Godfall est un des premiers jeux qui a été annoncé pour la PlayStation 5. RPG d’action à la sauce fantastique, le titre publié par Gearbox promet de gâter les joueurs avec beaucoup d’armes et d’armures, sous forme de loot, et de combat au corps-à-corps.