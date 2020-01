C’est confirmé, un autre Super Nintendo World ouvrira ses portes à Orlando!

Vous avez envie de planifier une visite au très prometteur Super Nintendo World, mais vous trouvez le Japon un peu loin?

Réjouissez-vous, car c’est officiel: une deuxième mouture de l’immense attraction arrivera éventuellement à Orlando, en Floride!

Comcast, l’entreprise propriétaire d’Universal, et donc de ses parcs d’attractions à travers le monde, a confirmé le tout lors d’une présentation à ses investisseurs, comme l’a remarqué CNET jeudi matin.

On y apprend notamment que la zone dédiée au célèbre plombier et ses acolytes en sol floridien sera construite dans un nouveau parc d’Universal du nom d’Epic Universe, situé à Orlando, et dont les portes devraient ouvrir en 2023.

On ne sait toutefois pas encore si le deuxième Super Nintendo World sera complété en même temps que le reste des installations.

Quant aux autres détails de l’attraction... ils sont, pour le moment, inconnus.

Cependant, pour se faire une petite idée, on peut jeter un œil du côté de l’attraction japonaise du même nom qui, elle, accueillera ses premiers visiteurs dès l’été du côté de Universal Studios Japan, à Osaka.

Dévoilée graduellement à l’aide de photos et d’une récente vidéo, la zone aux couleurs de Nintendo a été décrite comme une sorte de Super Mario géant où les visiteurs seront les héros, voire «un jeu vidéo grandeur nature, vivant».

Inutile donc de dire que la confirmation de l’arrivée d’un Super Nintendo World à Orlando d’ici quelques années risque de réjouir plus d’un Nord-Américain!

