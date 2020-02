Batman: on sait maintenant pourquoi Ben Affleck a abandonné le rôle

Un peu plus d’un an après avoir officiellement laissé tomber la cape et le masque de Batman au début de 2019, Ben Affleck a finalement fait la lumière sur les raisons qui l’avaient poussé à abandonner le rôle du justicier.

Dans une longue entrevue avec le New York Times, l’acteur a ainsi soutenu que ses problèmes d’alcool, couplés à son divorce avec Jennifer Garner et le tournage difficile de Justice League, avaient notamment précipité son départ de la franchise.

«J’ai montré le scénario de Batman à quelqu’un. Il a dit “Je crois que le scénario est bon. Je crois aussi que tu vas boire jusqu’à en mourir si tu repasses encore au travers de ce que tu viens de vivre ”», a confié Affleck au sujet de son choix de quitter la production.

Au départ, celui-ci devait réaliser The Batman en plus de jouer le rôle-titre, mais avait été remplacé derrière la caméra par Matt Reeves.

Il avait ensuite annoncé au début de 2019 qu’il abandonnait aussi le rôle de Bruce Wayne, finalement confié à Robert Pattinson.

Ben Affleck a également profité de l’entrevue avec le quotidien pour s’ouvrir sur sa longue bataille contre l’alcoolisme et son parcours vers la sobriété.

Soulignons que le comédien a revêtu à trois reprises les habits de Batman, soit dans Batman v Superman: Dawn of Justice, Justice League et lors d’un bref caméo dans Suicide Squad.

Quant à The Batman, le long-métrage piloté par Reeves paraîtra en salle le 25 juin 2021. En plus de Robert Pattinson, il mettra notamment en vedette Zoë Kravitz, Colin Farrell, Andy Serkis, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro et Peter Sarsgaard.

