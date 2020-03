Call of Duty Warzone: où, quand et comment jouer au «battle royale» gratuit de Modern Warfare

On l’attendait depuis un moment, mais, enfin, il est là! Évidemment, on parle ici de Call of Duty: Warzone, le «battle royale» gratuit de Modern Warfare.

Entre deux frissons d’excitation, vous vous demandez par contre fort probablement où, quand et comment y jouer.

Voici donc toutes les informations nécessaires pour vous permettre de plonger le plus rapidement possible dans Warzone ce mardi.

Quand:

Pour celles et ceux qui possèdent Call of Duty: Modern Warfare : ce mardi 10 mars dès 11h , heure du Québec (et 16h pour nos amis de l’Europe).

: ce dès , heure du Québec (et 16h pour nos amis de l’Europe). Pour celles et ceux qui ne possèdent pas Call of Duty: Modern Warfare: ce mardi 10 mars dès 15h, heure du Québec (et 20h pour nos amis de l’Europe).

Combien:

C’est gratuit ! (Mais il y aura évidemment du contenu supplémentaire payant à acheter dans le titre.)

! (Mais il y aura évidemment du contenu supplémentaire payant à acheter dans le titre.) Vous n’avez effectivement pas besoin de posséder Call of Duty: Modern Warfare pour télécharger Warzone et y jouer.

Où:

Pour celles et ceux qui possèdent Call of Duty: Modern Warfare , Warzone sera ajouté au jeu par le biais d’une mise à jour.

, Warzone sera ajouté au jeu par le biais d’une mise à jour. Pour celles et ceux qui ne possèdent pas Call of Duty: Modern Warfare, Warzone pourra être téléchargé gratuitement sur le PlayStation Store (pour la PS4), le Microsoft Store (Xbox One) et Battle.Net (PC).

Comment:

Jusqu’à 150 joueurs pourront s’affronter, en équipes de trois, dans la ville fictive de Verdansk.

Il y aura deux modes de jeu , le classique Battle Royale et Plunder, où les participants devront notamment amasser de l’argent en défaisant leurs adversaires et en effectuant différentes missions.

, le classique Battle Royale et Plunder, où les participants devront notamment amasser de l’argent en défaisant leurs adversaires et en effectuant différentes missions. Call of Duty: Warzone proposera du cross-play ! Vous pourrez donc croiser le fer avec vos amis qui jouent sur une plateforme différente.

! Vous pourrez donc croiser le fer avec vos amis qui jouent sur une plateforme différente. Cinq différents types de véhicules pourront être pilotés dans Warzone, chacun avec ses forces et ses faiblesses: un VTT, une Jeep, un VUS, un camion lourd et un hélicoptère.

pourront être pilotés dans Warzone, chacun avec ses forces et ses faiblesses: un VTT, une Jeep, un VUS, un camion lourd et un hélicoptère. Dans le mode Battle Royale, les joueurs morts pour la première fois seront envoyés dans la «Gulag» où il faire face à un autre adversaire en 1 contre 1... et revenir au jeu s’ils remportent la joute!

Bons combats et bonne chance à tous!