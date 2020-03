Sega célèbre la Saint-Patrick avec... Irish the Hedgehog! [VIDÉO]

On vous pardonne de l’avoir oublié, mais oui, malgré tout ce qui se passe dans le monde, c’est ce mardi qu’on «célèbre» la Saint-Patrick.

En tout cas, chose certaine, c’est que les gens chez Sega étaient prêts!

Nous avons donc le le plaisir (?) de vous présenter Irish the Hedgehog, le nouveau personnage imaginé par la firme, spécialement pour souligner la fête des Irlandaises et des Irlandais.

De son pelage vert à son petit chapeau et ses souliers propres, en passant par l’amas de fourrure en forme de trèfle qui trône sur sa poitrine, disons que les origines d’Irish the Hedgehog ne sont pas tellement ambiguës.

Ce clin d’œil de Sega fait suite aux souhaits précédents de l’entreprise, alors que le compte Twitter de Sonic avait partagé en 2019 une image d’une version «irlandaise» de Jet the Hawk pour souligner la Saint-Patrick.

Polygon rappelle qu’un youtubeur irlandais du nom de Seán «JackSepticeye» McLoughlin avait alors demandé à Sega s’il pouvait éventuellement doubler la voix d’un tout aussi éventuel Irish the Hedgehog, ce à quoi l’entreprise avait répondu à l’affirmative.

Absolutely.



(We just need to create him first.) — Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) March 17, 2019

Nous voici donc un an plus tard avec cette vidéo qui apparaît sur le Web. Et Irish the Hedgehog qui est maintenant bien vrai.

Bref! Aura-t-on droit à un jeu d'Irish the Hedgehog en mars 2021 pour boucler la boucle? C'est à suivre!

On en profite tout de même pour souhaiter une excellente fête de la Saint-Patrick aux Irlandaises et Irlandais, même si les circonstances ont déjà été plus favorables à la célébration.

À regarder