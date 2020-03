Où acheter une Nintendo Switch en ce moment?

Si vous avez fait le tour d'Amazon pour mettre la main sur une Nintendo Switch, vous avez probablement constaté que la console est en rupture de stock et que les revendeurs profitent de la situation pour gonfler son prix.

Le prix de la Nintendo Switch par les revendeurs sur Amazon peut monter jusqu'à 1000$ si l'on compte l’expédition. Dans certains cas, l’expédition est même à 150$.

La Nintendo Switch sur Amazon vendue jusqu'à 1000$

Best Buy et Walmart ont également une Place de marché, où de la marchandise est vendue et expédiée par d'autres détaillants ou vendeurs. Lorsque vous magasinez en ligne, vous pouvez cocher « Best Buy Seulement » ou « Vendu et expédié par Walmart » pour vous assurer que la marchandise provient de ces magasins. Ces options ne sont pas toujours mises en évidence, alors il est possible de faire le saut en recevant une confirmation d'expédition d'une compagnie que vous ne connaissez pas.

L'option Best Buy Seulement pour éviter la Place de marché

La console Nintendo Switch de base, celle que vous pouvez brancher dans une télé, semble être en rupture de stock partout au Québec et en ligne. On a regardé jusqu'à Natashquan! Il y a encore des consoles dans des magasins Walmart à Ottawa et sur Kijiji, mais parce qu'il faut rester à la maison en ce moment, on vous suggère plutôt de penser à la Nintendo Switch Lite, surtout si la console est pour occuper les enfants.

La Switch Lite est en stock presque partout en ligne en ce moment. Nous l'avons trouvée sur Best Buy, Walmart et EB Games facilement pour 260$. Pour une console qui joue presque tous les jeux de la Nintendo Switch originale, c'est pas si mal, et très loin du 1000$ demandé des revendeurs. C'est d'ailleurs sur cette console que l'on joue au jeu de l'heure, Animal Crossing: New Horizons, et on ne s'en plaint pas!

Si vous voulez absolument une version de la Switch, dépêchez-vous, car la Lite qui est encore disponible, mais risque d'être en rupture de stock très rapidement. On surveille le retour de la Nintendo Switch originale sur les boutiques en ligne, mais nous sommes peu optimistes...