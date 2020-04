Final Fantasy VII Remake: des joueurs le diffusent déjà sur Twitch, même si Square Enix a dit de ne pas le faire

On le savait depuis le début de la semaine: Final Fantasy VII Remake serait expédié plus tôt que prévu en Europe et en Australie pour pallier à de possibles délais postaux en raison de la pandémie de coronavirus.

Sauf que, finalement, la livraison s’est avérée visiblement plus efficace que prévu... et bon nombre d’Australiens (et quelques Européens) ont déjà reçu leur copie de la refonte tant attendue.

Le hic dans tout ça, comme l’a remarqué Kotaku, c’est que beaucoup de ces joueurs diffusent maintenant leur partie sur Twitch et YouTube, et ce, même si Square Enix a demandé aux chanceux qui recevraient le jeu avant la sortie du 10 avril de ne pas le faire.

An important message from the #FinalFantasy VII Remake development team. #FF7R pic.twitter.com/UwBMNaIaXX — FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) March 30, 2020

Conséquemment, ces streamers «rebelles» gâchent bien des surprises pour le commun des mortels qui n’a toujours pas mis la main sur Final Fantasy VII Remake, parce que, voyez-vous, le titre n’est pas encore paru officiellement.

Capture d'écran Twitch Vous avez l'embarras du choix si vous voulez découvrir Final Fantasy VII Remake avant le temps...

De ce fait, pour celles et ceux qui ne voudraient pas se faire divulgâcher le jeu avant de le recevoir, on recommande la prudence sur les plateformes de diffusion en ligne. On ne sait jamais sur quoi on peut tomber!

Par ailleurs, soulignons que malgré ces expéditions hâtives, la sortie de la version numérique de Final Fantasy VII Remake sur PS4 est toujours prévue pour le 10 avril.

