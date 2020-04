La sortie de Last of Us Part II est retardée indéfiniment en raison de la pandémie de coronavirus

Avec un peu moins de deux mois à attendre, on croyait tous, peut-être avec un peu trop d'optimisme, que The Last of Us Part II allait finalement sortir à la fin mai comme prévu. Eh bien non!

Il fallait que la COVID-19 vienne encore déranger les plans de l’industrie du jeu vidéo.

Sony a ainsi annoncé ce jeudi que la parution de Last of Us Part II était remise à une date indéterminée en raison de la pandémie qui fait rage aux quatre coins de la planète.

Update: SIE has made the difficult decision to delay the launch of The Last of Us Part II and Marvel's Iron Man VR until further notice. Logistically, the global crisis is preventing us from providing the launch experience our players deserve. — PlayStation (@PlayStation) April 2, 2020

Dans un message un peu plus détaillé, Naughty Dog a déclaré sur Twitter que le développement de son prochain titre était «presque terminé» et que l’équipe s’affairait désormais à éliminer les derniers bogues techniques.

A message from us about the delay of The Last of Us Part II: pic.twitter.com/aGsSRfmJ8a — Naughty Dog (@Naughty_Dog) April 2, 2020

Cela dit, le studio américain a indiqué qu’en raison de problèmes de logistiques «au-delà de son contrôle», il n’était pas en mesure de lancer The Last of Us Part II de manière «satisfaisante».

«Nous voulons être certains que tout le monde puisse jouer à The Last of Us Part II en même temps, et ainsi nous assurer de faire tout en notre pouvoir pour préserver la meilleure expérience pour tout le monde», a soutenu le développeur.

On comprend donc entre les lignes que Sony et Naughty Dog veulent éviter un scénario comme celui de Final Fantasy VII Remake, où certains joueurs reçoivent leur copie avant d’autres et «gâchent» des surprises à ces derniers en diffusant le jeu sur le Web avant la sortie officielle.

L’objectif est louable, mais il reste que ce nouveau report risque de froisser plus d’un fan qui attendait de pied ferme la suite des aventures d’Ellie et Joel.

Notons que Sony a profité de l’occasion (si on peut le dire ainsi) pour également remettre à un moment ultérieur la sortie de Marvel’s Iron Man VR.

Bref, comme dans plusieurs aspects de notre vie ces temps-ci, la patience est de mise.

