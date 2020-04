Cette grand-maman qui a joué plus de 3500 heures à Animal Crossing: New Leaf revient dans une nouvelle vidéo

En cette journée froide et pluvieuse, voici un peu de chaleur humaine qui va vous réchauffer. Voici Audrey, une grand-mère gamer de 88 ans qui doit avoir passé beaucoup plus de temps sur Animal Crossing que n’importe qui d’autre dans le monde!

Il y a plus d’un an, le youtubeur «phubans» publiait une vidéo pour présenter sa grand-maman Audrey, qui a enregistré plus 3500 heures de jeu sur Animal Crossing. La vidéo a explosé et a aujourd’hui plus de 10 millions de vues.

Ayant fait fondre le cœur des internautes, Audrey est revenue dans une toute nouvelle vidéo un an plus tard. Elle répond notamment aux questions de ses fans, mais reçoit aussi un cadeau bien particulier de la part de son petit-fils.

La grand-maman «gameuse» déballe la Nintendo Switch Édition spéciale Animal Crossing que son petit-fils avait précommandée et nous montre le contenu de la boîte.

Elle démarre ensuite le jeu et nous dévoile que Katt et Bam sont les premiers voisins qui se joignent à cette nouvelle aventure.

On espère qu’elle aimera New Horizons autant qu’elle a aimé New Leaf et on lui souhaite de vivre les plus belles heures de sa vie sur ce jeu qui met actuellement beaucoup de bonheur dans le cœur des joueurs!



