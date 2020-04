Un gars joue à Dark Souls 3 avec les contrôleurs de Ring Fit Adventure de la Nintendo Switch [VIDÉO]

Savez-vous comment rendre le jeu Dark Souls III encore plus difficile? Troquez la manette traditionnelle et jouez avec votre corps et un Ring-con de Ring Fit Adventure. C’est ce que le moddeur Super Louis 64 a réussi à faire dans sa dernière vidéo et c’est impressionnant.

On sait tous que les jeux «Souls-like» sont souvent le plus grand défi gaming à surmonter pour plusieurs joueurs. Certains adeptes finissent par connaître ces jeux par cœur, ce qui en fait un exploit très impressionnant à regarder. Pour Super Louis 64, la difficulté devait passer à un niveau supérieur.

Le confinement affecte énormément la population, et ce youtubeur n’est pas épargné. On sait que l’activité physique a toujours été un très bon atout pour une bonne santé mentale et physique et un jeu comme Ring Fit Adventure l'a beaucoup aidé en ce sens.

Il a donc réussi à adapter son Ring Fit aux contrôles de Dark Souls III et a probablement inventé l’un des entraînements les plus difficiles sur Terre. American Gladiator peut aller se rhabiller.

Comment ça fonctionne?

Son personnage ne peut bouger ou esquiver les attaques sans jogger sur place, détecté par le Joy-Con attaché à sa jambe. Les attaques quant à elles sont contrôlées en serrant le Ring-con. Besoin de soigner son personnage? Il doit effectuer un squat pour que son personnage boive à l’aide d’une flasque d’Estus.

Super Louis 64 s'y connaît dans les mods étranges: dans des vidéos précédentes, il a notamment battu le Nameless King de Dark Souls III à l’aide de DK Bongos et a fini Halo 3 à l’aide d’une guitare de Guitar Hero, rien de moins.

Rupture de stock

Les ventes du jeu Ring Fit Adventure ont explosé, dû au confinement qui affecte la population mondiale, à un tel point que le jeu est maintenant en rupture de stock partout en magasin et en ligne.

Plusieurs revendeurs profitent d'ailleurs de cette folie pour vendre le jeu jusqu’à quatre fois son prix. Bouh les revendeurs!

Si vous réussissez toutefois à mettre la main sur une copie de Ring Fit Adventure et vous voulez vous aussi tenter l’expérience, on vous garantit qu’à la fin du confinement, vous aurez des biceps gros comme ceux de The Rock et des fesses dures comme celles de Jean-Claude Van Damme, dans son jeune temps bien.