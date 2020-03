Nintendo le confirme, Ring Fit Adventure est en rupture de stock partout

Votre gym ferme ses portes temporairement et vous pensiez que Nintendo pourrait venir à votre rescousse avec Ring Fit Adventure, son jeu d’entraînement pour la Switch? Malheureusement, il faudra revoir vos plans.

Il n’en reste plus.

Nulle part.

Vraiment.

On vous le dit.

Autant chez Amazon, Best Buy, EB Games, Walmart que La Source, vous pouvez vous essayer, mais vous ne le trouverez pas.

Côté timing, ce n’est pas tellement commode.

Une fois la déception passée, il faut comprendre que les stocks de Ring Fit Adventure étaient déjà limités depuis un moment, bien avant les escarmouches dans les Costco pour le dernier paquet de rouleaux de papier de toilette.

Ring Fit Adventure, le jeu d'entraînement tant désiré

Certes, on peut maintenant se demander si les mesures d’isolation sociale prises un peu partout dans le monde ne sont pas venues à bout des dernières réserves en magasin du jeu d’entraînement de Nintendo.

Aussi, est-ce que de possibles ralentissements de production en Asie auraient pu impacter la distribution de Ring Fit Adventure? C’est un scénario probable.

Toutefois, interrogé par Polygon, Nintendo n’a pas jeté la faute sur le coronavirus pour expliquer les ruptures de stock de son produit, il faut l’admettre, un peu atypique.

«Le jeu Ring Fit Adventure est en train de s’écouler chez différents magasins en Amérique. Nous travaillons pour fournir plus de copies aussitôt que possible et nous nous excusons pour tout désagrément», a simplement commenté l’entreprise.

Mais bon, peu importe la raison, le résultat est le même.

Il n’y en a plus.

Photo courtoisie Nintendo Ring Fit Adventure

Quelqu’un qui souhaite ab-so-lu-ment se procurer Ring Fit Adventure dès maintenant peut le faire sur Ebay, quoique vous risquez de payer beaucoup plus cher que le prix officiel de l’ensemble, soit 99,99 $ canadiens.

Aussi, il faut faire attention, puisque plusieurs annonces n’incluent que le cerceau d’exercice... et pas le jeu!

Bref, on vous conseille peut-être davantage de vous rabattre sur le plus récent Just Dance, ARMS ou votre vieille planche Wii Fit (on sait jamais), si vous avez envie de bouger un peu devant votre téléviseur.

Ou bien, tout simplement, attendre que Ring Fit Adventure revienne en stock. Ça aussi, ça peut fonctionner!

