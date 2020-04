Borderlands 3: un nouveau mini-jeu qui permet d’aider de vrais scientifiques

Envie d’essayer un jeu qui fera avancer la science pendant que vous y jouez? C’est désormais possible dans Borderlands 3!

De l’inattendu, le titre développé par Gearbox Studio Québec en offre déjà pas mal, mais disons que le plus récent élément que l’équipe du quartier Saint-Roch y a intégré est assez surprenant.

De ce fait, le studio a créé Borderlands Science, en collaboration avec l’Université McGill, Massively Multiplayer Online Science et The Microsetta Initiative, un jeu de puzzle à l’intérieur de Borderlands 3... qui permet de contribuer à de vraies recherches scientifiques.

Comment est-ce possible?

En fait, en classant les différentes figures du mini-jeu et en complétant des niveaux, vous aiderez à corriger les erreurs de calcul informatique qui surviennent lors de l’analyse des micro-organismes qui peuplent l’intestin humain.

Bref, vous allez participer aux efforts d’un groupe de scientifiques qui tentent de mieux comprendre le corps humain et, ainsi, faire de notre monde un endroit un peu meilleur.

En d’autres mots, c’est très cool!

Pour plus d’information sur le projet, une vidéo a d’ailleurs été produite avec l’actrice et neuroscientifique (!!!) Mayim Bialik, que l’on a notamment pu voir dans The Big Bang Theory. Le tout s’avère aussi intéressant que bien vulgarisé.

Notons également que Borderlands Science permettra également d’amasser différents articles et une devise spéciale pour Borderlands 3, qui servira à acheter des atouts pour le jeu.

Pour celles et ceux qui souhaitent essayer le mini-jeu scientifique, il suffit de trouver la borne d’arcade aux couleurs de celui-ci dans le coin de l’infirmerie de la Dr Tannis, dans le Sanctuaire III.

