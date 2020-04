Il recrée des scènes de l'émission The Office dans Animal Crossing [VIDÉO]

Un joueur d'Animal Crossing: New Horizons a profité du confinement pour recréer de légendaires scènes de l'une des séries chouchoutes des internautes, The Office. Une recette parfaite pour avoir une vidéo virale.

S'il y a une scène légendaire de l'émission The Office, c'est certainement celle où l'équipe doit faire une formation de secourisme avec un mannequin et Michael Scott fait déraper le cours. L'utilisateur Twitter @_baoluu a choisi de reproduire cette fameuse scène, et le résultat est franchement réussi.

Bao a utilisé les meubles, murs, et planchers pour reproduire la salle de réunions de la série The Office, en plus d'inviter quelques villageois pour interpréter les rôles principaux. Même le mannequin est là!

no sleep = recreating scenes from the office in animal crossing :) @theofficenbc #acnh pic.twitter.com/yZxlZTnlgQ — BAO (@_baoluu) April 14, 2020

Question de bien revivre ce moment chaotique, Bao a également mis au coin de l'écran l'extrait vidéo de la scène.

Le joueur d'Animal Crossing a également reproduit une scène de l'épisode « The Convict », un autre classique de la série.

Il sort même le bandana! C'est magnifique.

