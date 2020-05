Crucible: le nouveau FPS gratuit d'Amazon Games arrivera en mai

Annoncé en 2016 lors du TwitchCon, Crucible, le nouveau FPS d’Amazon Games, arrivera enfin à la fin du mois... et ça semble très prometteur!

À partir du 20 mai, le jeu de tir coopératif sera ainsi accessible sur PC, via Steam, et ce, gratuitement.

Dans Crucible, les joueurs pourront choisir parmi 10 chasseurs disposant chacun de caractéristiques uniques. Vos personnages seront tous en quête de l’Essence, une ressource nourrissant le pouvoir de chacun.

Par ailleurs, quelques infos ont été dévoilées sur trois des 10 personnages annoncés.

Earl: un camionneur interstellaire qui est bâti comme un tank et possède une arme à feu d’une taille comparable à sa stature.

un camionneur interstellaire qui est bâti comme un tank et possède une arme à feu d’une taille comparable à sa stature. Bugg: un petit robot botaniste qui a pour but de protéger ses plantes.

un petit robot botaniste qui a pour but de protéger ses plantes. Summer: un ancien soudeur, devenu un champion combattant, qui adore amener son lance-flammes sur le champ de bataille.

Il y aura aussi trois modes de jeu distincts:

Heart of the Hives (Cœur des Ruches): deux équipes composées chacune de quatre joueurs affrontent des ruches gigantesques contenant un Cœur précieux. La première à collecter trois Cœurs remporte le match.

deux équipes composées chacune de quatre joueurs affrontent des ruches gigantesques contenant un Cœur précieux. La première à collecter trois Cœurs remporte le match. Alpha Hunters (Chasseurs Alpha): huit équipes de deux joueurs s’affronteront jusqu’à ce qu’un duo survive.

huit équipes de deux joueurs s’affronteront jusqu’à ce qu’un duo survive. Harvester Command (Contrôle des Derricks): deux équipes de 8 joueurs s’affrontent pour capturer et défendre des points, jusqu’à ce que les ressources de l’équipe adverse soient épuisées.

Courtoisie Amazon Games

À ce sujet, Amazon décrit le déroulement du jeu sur son site comme «un combat pour la survie et le contrôle».

«Non seulement affronterez-vous directement les autres compétiteurs, mais vous devrez aussi vous adapter et surmonter les défis que la planète elle-même vous fera subir. Vous et vos équipiers devrez travailler de concert pour détruire des créatures extraterrestres, capturer des objectifs, et poursuivre vos ennemis afin d'obtenir la victoire», peut-on y lire.

Cela peut notamment rappeler certains modes PVP présents dans plusieurs jeux mutlijoueurs, comme Destiny 2, Overwatch, Valorant et Apex Legends, pour n'en nommer que quelques-uns.

Notons que Crucible sera le premier jeu AAA du studio Amazon Games.

Un autre titre y est d'ailleurs aussi en route, New World, un MMO très attendu par la communauté. Celui-ci devrait sortir au mois d’août, à moins d'un contretemps majeur.

