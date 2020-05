Call of Duty: Warzone devrait être rapidement disponible sur PS5 et Xbox Series X, selon Infinity Ward

Si vous êtes fan de Call of Duty: Warzone et que vous envisagez de vous procurer une PS5 ou Xbox Series X, bonne nouvelle: vous ne devriez pas avoir à attendre bien longtemps avant de pouvoir y jouer sur votre console de prochaine génération.

Du moins, c’est ce que Taylor Kurosaki, directeur narratif chez Infinity Ward, a laissé entendre lors d’une entrevue avec GamerGen, dimanche.

Questionné à savoir si le «battle royale» aux couleurs de Call of Duty allait être adapté pour les prochaines consoles de Sony et Microsoft, Kurosaki a indiqué que Warzone était destiné à exister «pendant un certain temps».

«Dès que ces nouveaux systèmes seront sortis et disponibles, je suis sûr que nous les prendrons en charge», a-t-il ajouté.

En ce sens, le directeur narratif d’Infinity Warfare a souligné que Warzone pourrait bien au final servir de lien entre les différents volets de Call of Duty qui paraissent annuellement.

«Warzone sera le fil rouge qui connectera toutes les différentes sous-franchises de Call of Duty. Ça va être vraiment cool de voir comment [celles-ci] arrivent et partent, et que Warzone sera la seule constante», a-t-il indiqué.

«Les Duos arrivent» prochainement dans Warzone

Par ailleurs, également rencontré par GamerGen, le directeur créatif de Raven Software, Amos Hodge, a confirmé lors de l’entrevue qu’un volet «Duos» ferait éventuellement son apparition dans Warzone, après les équipes de trois et de quatre, de même que le jeu en solo.

«Nous avons lancé Warzone avec seulement les Trios, puis nous avons ajouté le Solo puis les Quatuors, donc nous ajouterons les Duos à l'avenir. Je ne peux pas vous donner de date exacte pour l'instant, mais les Duos arrivent», a-t-il soutenu.

Rappelons que Call of Duty: Warzone est disponible gratuitement sur PS4, Xbox One et PC depuis le 10 mars.

