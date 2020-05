Cyberpunk 2077: vous allez pouvoir personnaliser vos... parties intimes

L'Entertainment Software Rating Board (ESRB) a donné son évaluation à Cyberpunk 2077 et les détails sont assez épicés.

Aucune surprise ici: Cyberpunk 2077 a obtenu le classement Mature par l'ESRB en raison de sa violence, nudité et de l'utilisation de drogues et d'alcool. On sait aussi depuis un bon moment qu'il y aura des scènes de sexe, même à la première personne.

Mais, le classement ESRB vient avec son lot de détails, et ceux de Cyberpunk 2077 sont assez intéressants. Il est indiqué sur la fiche ESRB qu'il sera possible de personnaliser les seins, fesses et organes génitaux du personnage. Cette nouvelle en a fait rire plusieurs ce matin; on a même vu le mot-clic « Cyberjunk » circuler sur le web.

La fiche ESRB décrit également certaines scènes de relations sexuelles, expliquant que celles-ci peuvent être jouées à la première personne et qu'on entend des gémissements.

La sortie de Cyberpunk 2077 est prévue pour le 17 septembre 2020 sur les consoles PS4, Xbox One et aussi sur PC et Stadia.

