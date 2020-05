Voici comment construire de belles routes dans Animal Crossing: New Horizons [guide]

L’objectif principal d’Animal Crossing: New Horizons est de transformer votre île déserte en vrai petit village qui attirera de nouveaux visiteurs. Et avec le Remod'île, plusieurs possibilités de personnalisation s’offrent à vous.

Aujourd’hui, je vous ai préparé un petit guide pour construire des routes et trottoirs qui vont ajouter une touche de réalisme à votre village. Il faut du temps, de la patience et juste un peu d’effort. Et le résultat est plutôt bien.

Remod'île

Avant de pouvoir faire vos routes, il faut débloquer l’option Remod'île en terminant le scénario principal du jeu. Je ne veux pas spoiler cette partie, alors revenez dès que vous êtes rendus-là!

Il faudra acheter les options Remod'île avec vos Nook Miles. Il sera possible d’ajouter des courants d’eau, des cascades et falaises. Mais vous allez également pouvoir construire des chemins avec les 9 motifs de bases offerts dans le jeu.

Les 9 motifs de base sont bien jolis, mais pour construire une belle route avec des trottoirs, il faut penser à chaque angle.

Motifs

Motifs personnalisés

Pour construire vos rues, il faut utiliser l’outil de personnalisation de motifs. Oui, oui, le même outil que l’on utilise pour faire des vêtements ou drapeaux!

Ouvrez cette option sur votre téléphone Nook et choisissez une case vide. Pour ce tuto, il faut 20 cases. Je vous ai avertis, c’est long à préparer!

Chaque angle compte

Vous pouvez également télécharger des patterns via le web. C’est une bonne option, mais personnellement, j’ai préféré construire le tout moi-même.

Pour la rue

Il faudra dessiner chaque angle possible. Vous pouvez faire une case complètement grise et le tour sera joué, mais je crois qu’avoir des lignes blanches ajoute une couche de réalisme. à

J’ai opté pour des routes à sens unique, mais vous pouvez aussi faire des lignes pour délimiter les différents sens de circulation.

Voici tous les angles que j’ai utilisés pour faire la rue:

Si vous décidez d’utiliser des détails comme des lignes blanches, assurez-vous que chaque case soit parfaitement alignée au niveau du design.

J’ai également fait un passage piéton, un horizontal et un vertical.

Pour le trottoir

Pour le trottoir, j’ai utilisé les mêmes angles que les rues mais avec des petits détails design. C’est selon vos goûts!

Voici tous les angles que j’ai utilisés pour faire le trottoir:

Le trottoir suivra les angles de la rue. Préparez votre espace en conséquence

Une fois tous vos designs prêts, il faut tout simplement sélectionner le motif en appuyant sur « + ». Il faudra changer le motif selon l'angle de votre route, alors soyez patients!