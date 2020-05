8 jeux sportifs insolites à essayer

Cherchez-vous un jeu compétitif qui sort un peu de l’ordinaire? Avez-vous fait le tour des jeux de sports plus traditionnels? On a quelques suggestions qui pourraient vous titiller.

Avouons-le: on fait rapidement le tour lorsqu’on joue à un jeu vidéo de sport traditionnel. Après la frustration des bogues techniques de FIFA 2K20 et WWE 2K20 qui était tout simplement brisé, on a peut-être besoin d’un vent de renouveau dans le sport virtuel.

On vous suggère des jeux sportifs un peu insolites qui éveilleront peut-être votre esprit compétitif.

Mutant Football League

Fans de Coupe Grey et de Super Bowl, vous vous ennuyez du football? Affrontez des équipes de monstres et de mutants dans cette suite au classique de 1993, Mutant League Football, sorti sur le Sega Genesis. Tous les coups sont permis... même tuer votre adversaire compte pour des points!

Disponible sur :

Rocket League

Ce jeu n’a plus besoin d’introduction. Jumelez soccer et voitures téléguidées, ça donne Rocket League! C’est tout simplement une idée de génie!

Disponible sur :

What the Golf?

Le golf, c’est plate à regarder, ok? Jouez donc à ce jeu anti-golf loufoque basé sur la physique où vous pouvez golfer avec n’importe quoi, comme avec le corps du golfeur... et même une maison. Quand on dit n’importe quoi, c’est vraiment absurde à ce point.

Disponible sur :

Windjammers

Enfilez votre spandex fluo et mettez-vous de la crème solaire: on retourne en 1994 avec ce classique de plage de la NeoGeo. Ce jeu de frisbee à vitesse grand V fera monter votre rythme cardiaque et mettra à l’épreuve vos réflexes.

Disponible sur :

Gang Beasts

Comme dirait David Arquette dans Ready to Rumble! «La lutte c’est vrai!». Et plus que jamais dans ce jeu aux physiques molles semblables à Human Fall Flat. Lancez vos amis par-dessus la troisième corde, du haut d’un édifice ou sur les rails de métro. Il ne doit qu’en rester qu’un.

Disponible sur :

Trackmania Turbo

Le but ultime: réaliser le chrono parfait. Repoussez vos limites sur plus de 200 pistes et amusez-vous en défiant vos amis localement ou en ligne. Grâce à l'éditeur, concevez vos circuits les plus incroyables et repoussez les limites du jeu toujours plus loin!

Disponible sur :

OlliOlli 2: Welcome to Olliwood

Pourquoi attendre la sortie du remake de Tony Hawk’s Pro Skater 1 et 2 quand vous pouvez vivre autant d’émotions fortes dans cet incroyable jeu de skate en 2D! Multipliez les tricks, gagnez des points et devenez célèbre, comme notre bon Tony!

Disponible sur :

Stikbold! A Dodgeball Adventure

Pourquoi ne pas finir avec un bon vieux jeu de ballon-chasseur digne des années 70? C’est dans des arènes intenses et tordues que ça se passe, et si vous voulez notre avis, tout conflit mondial devrait être réglé à l’aide d’une bonne vieille partie de ballon-chasseur.

Disponible sur :

À REGARDER