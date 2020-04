10 super jeux coopératifs pour combattre à deux l’ennui du confinement

Vous êtes confinés avec votre douce moitié (ou votre coloc)?

Vous avez envie de collaborer sur autre chose que le ménage ou le visionnement d’une énième série sur Netflix?

On vous rassure, c’est entièrement possible!

En ce sens, même s’ils ne sont pas aussi abondants qu’on le souhaiterait, bon nombre de jeux vidéo proposent un volet «coop» local qui permet de partager à deux vos moments de détente vidéoludique.

Pèse sur start vous propose donc ici une dizaine de titres multijoueur coopératifs qui s’avèrent aussi réussis que divertissants, et ce, tout particulièrement alors que nous sommes tous cloitrés à la maison en pleine pandémie!

A Way Out

(PS4, Xbox One, PC)

Non seulement A Way Out offre un mode coopératif... c’est le jeu au grand complet qui est bâti selon ce modèle. On doit donc obligatoirement être deux afin de découvrir cette belle aventure.

De ce fait, chaque joueur incarne un prisonnier qui doit collaborer avec l’autre pour réussir à s’évader de prison et survivre à la cavale subséquente, tout en domptant ses démons personnels.

A Way Out offre d’excellentes mécaniques action-aventure conçues pour le jeu en duo, le tout saupoudré d’un captivant univers cinématographique. Bref, ça ressemble légèrement à un Prison Break interactif, mais un peu (beaucoup) moins over the top. Ce qui est une bonne chose.

Lovers in a Dangerous Spacetime

(PS4, Xbox One, Switch, PC, Mac)

Charmant et rigolo, Lovers in a Dangerous Spacetime vous propose de prendre les commandes d’un drôle de vaisseau et d’explorer les confins de l’espace pour y défaire de méchantes créatures, en sauver d’autres et, ultimement, y distribuer une bonne dose d’amour.

Juste ça!

Attention, par contre: le vaisseau en question compte plus d’un poste de travail, il faudra donc être stratégique en divisant les tâches. Qui s’occupera du gouvernail avant de se précipiter vers le bouclier en cas d’assaut? Et qui gérera la carte et l’attaque spéciale entre deux tirs de canon? On vous laisse gérer ça entre vous...

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan

(PS4, Xbox One, PC)

Littéralement une aventure d’horreur interactive, le mode «couch coop» de Man of Medan partage entre les joueurs les commandes d’une bande de jeunes adultes pris au piège sur un navire fantôme, possiblement hanté par de terribles esprits.

À tour de rôle, il faudra donc faire des choix éclairés et réagir au bon moment pour garder en vie (et sains d’esprit) les personnages que l’on contrôle.

Tout ça dans l’ambiance d’un réconfortant film d’épouvante de série B!

Overcooked 1 et 2

(PS4, Xbox One, Switch, PC)

Si jamais vous n’êtes pas encore tanné de faire à manger quotidiennement en cette période d’isolation sociale, Overcooked, autant le premier que le deuxième, pourrait bien aiguiser vos habiletés de communication et de collaboration!

Au travail dans des cuisines aussi survoltées qu’uniques, il faudra préparer des plats précis en se partageant bien les tâches pour ne pas être dépassé par les nombreuses surprises et balles courbes que le jeu vous enverra.

En toute franchise, c’est encore plus plaisant à quatre, mais dans les circonstances, une équipe de deux fait aussi l’affaire!

Portal 2

(PS3, Xbox 360, PC, Mac)

Celui-là est un poil plus vieux, mais c’est un classique!

Un hybride entre un jeu de plateformes et d’énigmes, Portal 2 vous mettra aux commandes de deux robots qui doivent résoudre des puzzles en créant des portails.

Et, en plus, le titre de Valve est bourré d’humour absurde. Si vous ne le connaissez pas, c’est l’occasion parfaite de le découvrir.

Unravel Two

(PS4, Xbox One, Switch, PC)

Oui, Unravel Two est un jeu absolument magnifique, au design plutôt atypique (et c’est tant mieux). Cela dit, il s’agit également d’une expérience coopérative aussi amusante qu’elle est satisfaisante à regarder!

Ici, le principe est assez simple: chaque joueur contrôle une adorable petite entité faite de laine qui pourra se servir de sa matière première pour passer au travers des niveaux et de leurs énigmes.

Bref, Unravel Two vous offrira un peu de soleil et de «beau» en ces temps moins évidents.

Luigi’s Mansion 3

(Switch)

Peu importe son âge et ses goûts, les différentes franchises de Nintendo font (à peu près) toujours le travail... et Luigi’s Mansion ne fait pas exception à la règle!

Le troisième volet envoie ce cher frère de l’autre dans un hôtel hanté où il devra, comme d’habitude, combattre une légion de fantômes pas très commodes.

Cette fois-ci, cependant, le titre propose de relever le défi en duo, alors que le deuxième joueur incarne une version gluante et flexible de Luigi, nommée Gooigi. Cela donne lieu à de beaux efforts de collaboration et un résultat à la hauteur des grands titres de l’entreprise japonaise.

Broforce

(PS4, Switch, PC, Mac)

Vous aimez les titres à saveur rétro? Les jeux de plateformes du type run-and-gun? Les aventures simples, mais couvertes d’une bonne couche d’humour à la The Expendables? Broforce est pour vous.

Dans le style, c’est assez traditionnel, mais l’ensemble est enveloppé dans un immense hommage aux films d’action des années 80 et 90. Ainsi, sans trop vous brûler de punchs, vous pourrez y personnifier des icônes comme Rambo, le T-800, Chuck Norris ou encore John McClane, toutes armées d’habiletés uniques.

Et à deux? C’est tout simplement deux fois plus de plaisir et de folie!

Cuphead

(Xbox One, Switch, PC, Mac)

Si les défis et les jeux difficiles ne font pas peur à votre couple (amoureux ou colocatif), on vous encourage fortement à plonger dans le sublime monde de Cuphead.

Au premier coup d’œil, le titre de Studio MDHR ressemble à un épisode d’un charmant dessin animé diffusé le samedi, à une autre époque. En ce sens, Cuphead se veut du vrai bonbon pour les yeux des plus nostalgiques.

CEPENDANT, c’est aussi un cruel jeu de plateformes à la run-and-gun qui ne pardonne pas, et ce, en dépit de ses images quasi féériques. Vous êtes avertis!

Keep Talking and Nobody Explodes

(PS4, Xbox One, Switch, PC, Mac, iOS)

Que pourrait-il arriver de pire ces temps-ci? Vous pourriez être en train d’essayer de désamorcer une bombe!

C’est exactement la situation dans laquelle Keep Talking and Nobody Explodes vous plonge... à la différence évidemment que la bombe en question ne risque pas de vous faire de mal, à part peut-être quelques prises de tête.

À deux, la répartition des mandats est assez facile. L’un des joueurs a l’engin explosif sous les yeux et doit se faire guider par le deuxième membre de l’équipe, qui, lui, détient le guide de désamorçage... mais ne voit pas la bombe!

Vous aurez compris, Keep Talking and Nobody Explodes vous poussera à communiquer de façon aussi précise que possible avec l’être cher (ou le coloc) pour réussir à braver le danger. Et ça, parfois, ça peut être un défi en soi!

