Tom Cruise: de nouveaux détails sur le film qu’il veut tourner dans l’espace

Au cas où vous l’auriez oublié, Tom Cruise souhaite tourner un film dans l’espace, dans un projet cinématographique qui impliquerait la NASA et SpaceX. Oui, vous avez bien lu.

• À lire aussi: Space Force: une série pleine de potentiel qui ne décolle pas [CRITIQUE]

• À lire aussi: Indiana Jones: le réalisateur James Mangold veut amener la franchise «vers d’autres territoires»

Cette semaine, nouvelle preuve que tout ceci n’est pas qu’une blague un peu trop élaborée, le magazine Deadline a révélé que c’est le réalisateur Doug Liman qui ira se mettre dans le trouble filmera l’acteur quelque part en orbite.

On apprend également que Cruise et Liman, qui a dirigé Cruise dans American Made et Edge of Tomorrow, ont élaboré ensemble le plan rocambolesque, et que ce dernier se chargera d’écrire une première version du scénario.

Par ailleurs, notons qu’après avoir donné publiquement son aval au projet au début du mois de mai, l’administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, a de nouveau encensé l’idée mercredi, lorsque interrogé en marge du lancement (finalement annulé) de SpaceX.

«Les gens me parlent tout le temps de Tom Cruise. La réponse est oui, nous adorerions que Tom Cruise s’envole vers la Station spatiale internationale et y fasse un film. Je suis pour ça. On va faire ce qu’on peut pour que ça se réalise», a-t-il indiqué... avant de plonger dans ses propres souvenirs d’enfance.

«Un jour, quand j'étais à l'école primaire, j'ai vu Top Gun. Et depuis ce jour, j'ai su que je deviendrais pilote. C'était ainsi. [...] Si Tom Cruise peut inspirer un jeune à entrer dans la Marine et devenir pilote, pourquoi ne pourrions-nous pas inspirer le prochain Elon Musk? C’est de ça qu’on a besoin», a conclu Bridenstine.

Reste maintenant à voir quand et, surtout, comment le tournage du long-métrage spatial sera mis en marche.

– Avec les informations de WENN

À regarder