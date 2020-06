Batwoman: le personnage de Kate Kane sera remplacé à la suite du départ de Ruby Rose de la série

Qui pourrait remplacer Ruby Rose dans le costume de Kate Kane, alias Batwoman, sur la série dédiée au personnage ? A priori, personne!

L’actrice australienne a annoncé son départ de la série après une saison en mai dernier, les créateurs rassurant les fans dans la foulée sur la continuation du projet.

Cela dit, une annonce de casting partagée sur Reddit laisse entendre que le personnage de Kate Kane sera finalement remplacé par une toute nouvelle héroïne, nommée Ryan Wilder. Le tout semble avoir également été confirmé par Entertainment Weekly.

«Elle est agréable, désordonnée, un peu gauche et indomptable. Sans personne dans sa vie pour lui permettre de rester sur les rails, Ryan a été plusieurs années trafiquante de drogue, trompant la GCPD (Gotham City Police Department) et cachant sa douleur avec de mauvaises habitudes. Aujourd’hui repentie et sobre, Ryan vit dans une fourgonnette avec sa plante. Une fille qui pourrait voler du lait à un chat de gouttière mais aussi tuer à main nue, Ryan est la plus dangereuse des combattantes: hautement qualifiée et très indisciplinée », peut-on lire dans la description du rôle, qui a depuis été supprimée du réseau social.

Tout comme le personnage incarné par Ruby Rose, Ryan Wilder sera «ouvertement lesbienne» et «totalement à l’opposé du stéréotype du héros américain». L’annonce encourage par ailleurs vivement les membres de la communauté LGBTQ+ à participer à l'audition.

Ruby Rose avait annoncé sur Instagram que sa décision de quitter le programme n’avait «pas été prise à la légère».

