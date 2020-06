Days of Play: découvrez les rabais de l’une des plus grandes ventes PlayStation de l’année

2020 a beau être assez (le mot est faible) inhabituelle jusqu’à maintenant, Sony ne déroge pas à la tradition et propose une fois de plus sa grande vente PlayStation «Days of Play» jusqu’à la mi-juin.

• À lire aussi: Nintendo Switch: mégavente sur le Nintendo eShop

• À lire aussi: Préparez vos loupes, Sega va sortir une minuscule Game Gear Micro

Au menu: un grand nombre de jeux en rabais, dont plusieurs gros titres, de même que des prix réduits en magasin sur certains accessoires, comme des casques d’écoute. Par ailleurs, on peut aussi trouver chez des détaillants des rabais sur l’abonnement aux services PlayStation Plus ou PlayStation Now.

Cela dit, pour plusieurs, ce sont les offres spéciales du PlayStation Store sur des dizaines de jeux numériques qui retiendront le plus l’attention, grâce à des soldes particulièrement alléchants.

Voici donc quelques rabais PS4 de la vente «Days of Play» qui valent le détour sur le PS Store :

A Plague Tale: Innocence

66,99$ 22,77$

22,77$ Ancestors: The Humankind Odyssey

53,49$ 26,74$

26,74$ Battlefield V

51,99$ 19,23$

19,23$ Borderlands 3

79,99$ 39,99$

39,99$ Call of Duty: Modern Warfare

79,99$ 59,99$

59,99$ Civilization VI

79,99$ 51,99$

51,99$ Control – édition numérique de luxe

106,49$ 53,24$

53,24$ Crash Team Racing Nitro-Fueled

49,99$ 29,99$

29,99$ The Dark Pictures Anthology: Man of Medan

39,99$ 19,99$

19,99$ Dark Souls: Remastered

54,99$ 27,49$

27,49$ Dark Souls III

79,99$ 12,79$

12,79$ Days Gone

49,99$ 18,49$

18,49$ Death Stranding

79,99$ 31,99$

31,99$ Devil May Cry 5

53,49$ 26,21$

26,21$ Doom Eternal

79,99$ 51,99$

51,99$ Dragon Ball FighterZ

79,99$ 15,99$

15,99$ Dreams

53,49$ 40,11$

40,11$ The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition

49,99$ 24,99$

24,99$ Everybody’s Golf

29,99$ 14,99$

14,99$ God of War

19,99$ 14,99$

14,99$ Hitman 2

79,99$ 15,99$

15,99$ L.A. Noire

49,99$ 24,99$

24,99$ The Last of Us Remastered

19,99$ 9,99$

9,99$ Madden NFL 20

79,99$ 23,99$

23,99$ Marvel’s Spider-Man

49,99$ 24,99$

24,99$ MediEvil

39,99$ 15,99$

15,99$ Metal Gear Solid V: The Definitive Experience

19,99$ 4,99$

4,99$ Metro Exodus

53,49$ 21,39$

21,39$ MLB The Show 20

79,99$ 52,79$

52,79$ Monster Hunter: World

39,99$ 19,99$

19,99$ Mortal Kombat 11

69,99$ 34,99$

34,99$ Need for Speed Heat

79,99$ 39,99$

39,99$ The Outer Worlds

79,99$ 39,99$

39,99$ Overwatch Legendary Edition

79,99$ 26,39$

26,39$ Persona 5 Royal

79,99$ 59,99$

59,99$ Predator: Hunting Grounds

49,99$ 37,49$

37,49$ Ratchet and Clank

19,99$ 9,99$

9,99$ Red Dead Redemption 2

79,99$ 35,99$

35,99$ Resident Evil 2

53,49$ 26,74$

26,74$ Resident Evil 3

79,99$ 52,79$

52,79$ Resident Evil 7

26,99$ 13,49$

13,49$ Sekiro: Shadows Die Twice

79,99$ 51,99$

51,99$ Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition

79,99$ 26,39$

26,39$ South Park: The Stick of Truth

39,99$ 13,19$

13,19$ Star Wars Jedi: Fallen Order

79,99$ 39,99$

39,99$ Uncharted 4: A Thief’s End

29,99$ 14,99$

14,99$ Uncharted: The Lost Legacy

19,99$ 9,99$

9,99$ The Witcher 3: Wild Hunt

55,99$ 16,79$

16,79$ Wolfenstein II: The New Colossus

53,49$ 16,04$

Pour voir tous les titres en solde, c’est par ici!

Notons que la vente «Days of Play» se terminera le 17 juin prochain. Profitez-en d’ici là!

À REGARDER