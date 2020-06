Préparez vos loupes, Sega va sortir une minuscule Game Gear Micro

«Dans les petits pots, les meilleurs onguents»: Sega semble vraiment avoir pris l’expression au pied de la lettre avec sa nouvelle console (très) portable qu’elle sortira en octobre, la Game Gear Micro.

• À lire aussi: La suite de « Sonic, le film » déjà en développement

• À lire aussi: 8 jeux sportifs insolites à essayer

Conçue pour célébrer le 60e anniversaire de la firme japonaise, celle-ci se veut une version miniaturisée, et pas rien qu’un peu, de la vénérable Game Gear, la réponse de Sega à la Game Boy en 1990.

Trente ans plus tard, on aura donc droit à la Game Gear Micro en quatre couleurs différentes –noir, bleu, jaune et rouge– proposant chacune quatre jeux différents (voir plus bas pour les détails), puisés dans le mémorable catalogue de la compagnie.

Image courtoisie Sega

On le répète toutefois, il faudra que votre prescription de lunettes soit à jour. L’appareil mesure seulement 80 mm de large, tandis que son écran ne fait que 1,15 pouce.

Afin de pallier à ce «problème» qu’elle a elle-même créé, Sega revisitera également un accessoire de la Game Gear originale, le «Big Window», qui permet magnifier l’écran, à la façon d’une loupe.

Image courtoisie Sega

Celui-ci ne sera cependant offert qu’avec un ensemble en édition spéciale qui regroupera les quatre versions de la Game Gear Micro. Pour mettre la main dessus, il faudra débourser tout près de 375 $ canadiens (29 980 ¥).

Image courtoisie Sega

À ce sujet, chaque Game Gear Micro sera vendue un peu plus de 60 $ (4 980 ¥). Un peu cher pour quatre jeux et une console de la grosseur d’un sachet de moutarde, mais disons qu’il faudra davantage considérer l’objet comme une pièce de collection.

Image courtoisie Sega

Annoncée pour le 6 octobre au Japon, on ne sait pas encore si la Game Gear Micro sera offerte en Amérique du Nord ou si les fans canadiens de Sega seront obligés de débourser encore un peu plus pour importer l’appareil désiré de ce côté-ci de l’océan.

Ce serait pas mal du tout... mais on préférerait tout de même une Dreamcast Mini!

Les jeux de la Game Gear Micro noire:

Sonic the Hedgehog

Puyo Puyo 2

OutRun

Royal Stone

Les jeux de la Game Gear Micro bleue:

Sonic & Tails

Gunstar Heroes

Sylvan Tale

Baku Baku Animal

Les jeux de la Game Gear Micro jaune:

Shining Force Gaiden

Shining Force Gaiden 2

Shining Force Gaiden Final Conflict

Nazo Puyo Arle no Roux

Les jeux de la Game Gear Micro rouge: