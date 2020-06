Call of Duty: voici les nouveautés de la saison 4 de Modern Warfare et Warzone

Vous avez réussi à installer la mise à jour de Call of Duty: Modern Warfare et avez maintenant accès au contenu de la saison 4 du populaire FPS d’Infinity Ward? Vous serez récompensé, puisque plusieurs nouveautés y font leur apparition!

Trois nouvelles cartes pour le volet multijoueur sont notamment disponibles dans Modern Warfare depuis le lancement de la quatrième saison.

Zhokov Scrapyard, un petit champ de ruines originalement paru dans Call of Duty: Modern Warfare 2

Image courtoisie Activision

Barakett Promenade, inspirée de la zone du même nom dans Warzone, pour le mode Ground War

Image courtoisie Activision

Trench, une série de tranchées, destinée au mode Gunfight

Image courtoisie Activision

Dès le jour un, on pourra aussi mettre la main sur deux nouvelles armes, le SMG Fennec et le fusil d’assaut CR-56 AMAX, en obtenant la «battle pass». Ce faisant, les joueurs débloqueront aussi un opérateur (très attendu), le Capitaine Price.

Image courtoisie Activision

Plus tard dans la saison, deux autres personnages, Gaz et Roze, feront aussi leur apparition dans Modern Warfare, de même qu’une carte multijoueur supplémentaire, Cheshire Park, et trois nouveaux modes de jeu: All or Nothing, One in the Chamber et Team Defender.

Des changements pour Warzone aussi

Évidemment, la saison 4 apportera également son lot de nouveautés dans le pendant «battle royale» de Modern Warfare, Warzone.

Un mode de jeu inédit, intitulé Rumble, donnera entre autres lieu à une immense bataille entre deux équipes de 50 soldats.

Image courtoisie Activision

Des événements spéciaux perturberont aussi désormais les parties de Warzone, pouvant mener notamment à la réapparition de tous les joueurs éliminés, à d’immenses rabais temporaires sur l’achat d’articles dans le jeu ou à l’arrivée surprise, au-dessus de Verdansk, d’un hélicoptère rempli de provisions. Intéressant!

Par ailleurs, des modes supplémentaires débarqueront un peu plus tard au cours de la saison dans le titre gratuit.

Soulignons que la saison 4 de Modern Warfare et Warzone a été lancée dans la nuit de mercredi à jeudi, après un report de près d’une semaine.

