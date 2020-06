8 moments marquants du jeu The Last of Us

Attention: si vous n'avez pas terminé le jeu The Last of Us, sortez de cet article parce qu'il est rempli de divulgâcheurs!

Les fans de Last of Us pourront enfin connaître la suite des événements du jeu avec l'arrivée de sa suite, The Last of Us Part II, ce vendredi. Mais, l'original étant quand même sorti en 2013, on vous a préparé un petit guide pour vous rafraîchir la mémoire.

Les événements suivants ne sont pas nécessairement les plus importants de l'histoire, mais ceux-ci font de Last of Us un jeu qui a poussé le storytelling et la jouabilité à un autre niveau. J'ai ajouté des extraits du jeu pour vraiment vous replonger dans l'univers macabre et déchirant du jeu!

Voici donc 10 moments marquants du jeu The Last of Us!

Dernier avertissement, si vous n'avez pas terminé le jeu, allez plutôt lire cet article à la place.

1. La mort de Sarah

Non, mais, quelle façon de commencer un jeu! Dans le premier chapitre de Last of Us, on en apprend plus sur les débuts de la pandémie et les circonstances dans lesquelles Joel se trouvait lors de l'éclosion. C'est aussi à ce moment-là que l'on apprend la mort troublante de sa fille, Sarah. Sortir les mouchoirs au tout début de l'aventure donne le ton pour le reste du jeu.

2. La blessure de Joel

Joel et Ellie arrivent au Colorado en espérant retrouver les Fireflies, qui ont quitté les lieux pour aller à Salt Lake City. Ils se font attaquer par des humains et Joel sera gravement blessé en tombant sur un tuyau de métal. Une excellente scène d'action a lieu où l'on contrôle un Joel très affaibli; on ne sait pas s'il va s'en tirer. C'est un peu un moment tournant de l'histoire; un moment où Joel et Ellie prouvent qu'ils feront tout pour se sauver l'un l'autre.

3. Les morts de Sam et d'Henry

Sam et Henry sont parmi les personnages les plus mémorables de Last of Us. Les deux frères vivent dans des circonstances semblables à celles d'Ellie et Joel et leurs interactions sont touchantes. On s'attache rapidement à eux, mais, comme le jeu nous le rappelle souvent, tout peut changer en un instant. Sam sera infecté et c'est son frère, Henry, qui va l'abattre, avant de s'enlever la vie. C'est une scène intense.

4. La morsure de Tess

Lorsque Tess révèle qu'elle est infectée, le jeu nous rappelle à quel point l'univers de Last of Us est cruel. Pas le temps de vivre un deuil; il faut avancer et survivre. C'est un moment triste qui confirme que (presque) personne n'est à l'abri du virus et que nos alliés tombent comme des mouches.

5. Le combat entre Ellie et David

Le combat entre Ellie et David est l'un des moments les plus intenses du jeu; c'est un peu comme un boss battle. Le tout se déroule dans un restaurant abandonné où les adversaires se pourchassent comme un chat et une souris. Ça se termine avec le meurtre sanglant de David à coups de machette par Ellie. Un moment brutal qui oblige une enfant à grandir beaucoup trop vite et qui laissera des traces indélébiles.

6. Les girafes

Enfin arrivés à Salt Lake City, Ellie et Joel croisent des girafes qui se promènent au beau milieu de la ville détruite. La scène avec les girafes est un moment doux parmi le chaos postapocalyptique et rappelle au joueur qu'Ellie n'est qu'une jeune adolescente.

7. Joel décide de sauver Ellie

Vers la fin du jeu, Joel et Ellie retrouvent enfin les Fireflies afin que ceux-ci puissent développer un remède. Mais Joel apprend que l'intervention tuera Ellie et décide de la sauver en tuant pas mal tout le monde. Une décision controversée, car il tue aussi la possibilité d'un remède en s'attaquant aux Fireflies. C'est un moment touchant et déchirant.

8. Le mensonge

Ce moment est divisé en deux parties. Ellie vient d'être sauvée par Joel, mais n'a aucune idée de la décision qu'il a prise pour elle (et pour l'humanité). Elle lui demande donc ce qui s'est passé, et Joel invente un mensonge en expliquant qu'il y a d'autres personnes immunisées comme elle, que ça n'a rien changé, et que les Fireflies ont même arrêté de chercher un remède.

Quelques scènes plus tard, Ellie confronte Joel à nouveau et lui fait promettre que tout ce qu'il a dit à propos des Fireflies est vrai. Et il promet. Boum, fin du jeu.