Téléchargez Pathway gratuitement sur l'Epic Games Store

Chucklefish, éditeur de jeux qui nous a fait connaître Stardew Valley, a lancé hier sur Epic Games Store le jeu Pathway, développé par Robotality. Pour célébrer son arrivée sur la plateforme, il sera téléchargeable gratuitement jusqu’au 25 juin.

Explorez l'inconnu dans Pathway, jeu d'aventure et de stratégie qui se déroule dans les grandes étendues sauvages des années 1930. Percez les mystères oubliés du monde occulte et prenez le meilleur sur vos adversaires, les nazis, au cours de combats de groupe au tour par tour! Ça ne vous rappelle pas une série de films populaires?

Précédemment sorti sur Steam en 2019, le studio Robotality est retourné à la table à dessin et a complètement remastérisé Pathway, à la suite des commentaires de la communauté.

Le studio promet une toute nouvelle intelligence artificielle et balance de jeu, en plus d’amener des tactiques et habiletés revues, de même que des événements narratifs très spéciaux.

Le jeu est disponible sur Steam et l'Epic Games Store. Toutefois, pour le télécharger gratuitement, ça se passe du côté de la boutique d'Epic Games!

