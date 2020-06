The Messenger arrive bientôt sur Xbox One!

The Messenger arrive très prochainement sur Xbox One, pour le plus grand plaisir des fans. À compter du 25 juin, vous pourrez vous procurer le jeu québécois et savourer son humour bien de chez nous!

Récipient du Best Debut Indie Game au Games Awards 2018, The Messenger a rapidement conquis les critiques, mais aussi les fans de jeux rétro et de plateforme à la Ninja Gaiden.

Avec l'apparition de son jeu sur Xbox One, Sabotage Studio ajoute enfin la corde à son arc qui lui manquait et s’attaque au marché Microsoft. D’abord sorti en 2018 sur Switch et PC, puis PS4 en mars 2019, son arrivée sur Xbox ne peut qu’être appréciée!

Le prix n’a pas encore été dévoilé, mais attendez-vous à payer environ 25$, comme c’est présentement le cas sur les autres plateformes.

