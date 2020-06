Super Smash Bros. Ultimate: une nouvelle combattante et deux Amiibo annoncés [VIDÉO]

On se demandait: comment pourrait-on bien commencer la semaine? Avec une annonce en direct de Super Smash Bros. Ultimate par Masahiro Sakurai, qui nous présente une nouvelle combattante, deux Amiibo et cinq Mii Fighters, bien sûr!

En direct de son propre salon, le directeur de jeu de Super Smash Bros. nous a présenté une nouvelle venue qui se joindra à la famille grandissante des combattants. C’est donc Min Min, avec ses bras extensibles, du jeu Arms, qui débarquera bientôt dans l'arène!

Muni de trois armes sur ses bras –le Megawatt, le Ramram et le Dragon– le personnage amène une toute nouvelle façon d’approcher le combat dans l’arène de Smash Bros. Min Min, une nouvelle arène, le Spring Stadium, et 18 chansons supplémentaires seront inclus dans le DLC qui sortira le 29 juin.

Mii Fighters

En plus de l’arrivée de Min Min, cinq nouvelles versions des Mii Fighters ont été présentées. Callie et Marie de Splatoon 2, Ninjara de Arms, Heihachi de Tekken ont été d’abord annoncés, mais c’est le dernier qui a retenu notre attention. Ce n’est nul autre que Vault Boy, de la franchise Fallout, qui débarque dans l’univers de Smash Bros. sous l’apparence d’un Mii Fighter. Une très belle surprise! Vous pourrez vous procurer également les nouveaux Mii Fighters à compter du 29 juin.

Deux Amiibo pour l’automne

Avec toutes ces belles nouvelles, on pouvait voir que Sakurai était excité de nous présenter sa dernière annonce. Pas une, mais bien deux figurines Amiibo arriveront en magasin cet automne, à l’effigie de Joker de Persona 5 et Hero de Dragon Quest. On ne peut qu’avoir hâte de mettre la main sur ces magnifiques Amiibo. Aucune date précise n’a cependant été annoncée pour la sortie des figurines.

Pour plus de détails sur les techniques de combat de Min Min, on vous invite à revoir l’annonce de Nintendo avec Masahiro Sakurai.

