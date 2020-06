Crash Bandicoot 4: It’s About Time arrive en octobre sur PS4 et Xbox One [BANDE-ANNONCE]

Inconditionnels de Crash Bandicoot, réjouissez-vous! Votre marsupial préféré est de retour dans une nouvelle aventure qui débarquera sur PS4 et Xbox One le 2 octobre prochain.

Intitulé Crash Bandicoot 4: It’s About Time, le titre se veut une suite directe du troisième volet de la franchise, Crash Bandicoot: Warped, paru il y a déjà 22 ans.

Image courtoisie Activision

Depuis quelques jours, des rumeurs circulaient au sujet du projet, rumeurs qui avaient finalement été confirmées vendredi dernier (du bout des lèvres) par le développeur Toys for Bob, qui est aux commandes de ce «quatrième» épisode.

Image courtoisie Activision

Ce lundi, Crash Bandicoot 4: It’s About Time a finalement été dévoilé en grand avec une bande-annonce, des images de gameplay et une vague d’informations diffusées sur le site web du jeu.

On apprend notamment que le prochain titre conservera la formule classique de la série, avec des niveaux linéaires qui devront être complétés dans un certain ordre et qui seront reliés par un monde central depuis lequel les tableaux seront accessibles.

Image courtoisie Activision

Au niveau de l’histoire, celle-ci reprendra là où le scénario de Warped a laissé les choses en 1998, alors que Neo Cortex, le Dr N. Tropy et Uka Uka seront de retour pour traquer Crash et sa sœur Coco à travers différents univers.

Cette fois-ci, la paire de héros pourra compter sur de nouveaux pouvoirs que leur conféreront les quatre «Quantum Masks», dont notamment la capacité de ralentir le temps ou encore de renverser la gravité.

Image courtoisie Activision

Autre source de variété pour le gameplay: il sera désormais possible d’incarner Neo Cortex dans certains tableaux, tandis qu’il disposera, lui aussi, d’habiletés spéciales.

Image courtoisie Activision

Rappelons qu’avant de plancher sur It’s About Time, Toys for Bob a piloté le travail sur la Spyro Reignited Trilogy, en plus d'œuvrer avec Vicarious Visions sur la Crash Bandicoot N. Sane Trilogy. Pour Crash Bandicoot 4, le studio est entre autres aidé par Beenox, à Québec.

