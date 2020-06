Henry Cavill veut être Superman encore longtemps

Henry Cavill espère jouer Superman «pour les années à venir». L'acteur de 37 ans a fait ses débuts en tant que superhéros dans Man of Steel, de Zack Snyder, en 2013, avant de revenir pour jouer le personnage dans Batman v Superman: Dawn of Justice en 2016, puis à nouveau pour la superproduction Justice League un an plus tard.

À la fin de l'année dernière, Henry Cavill a écarté les rumeurs selon lesquelles il raccrocherait la cape rouge emblématique. Dans une récente entrevue avec Variety, il a avoué qu'il espère jouer Superman pendant encore de nombreuses années.

«J'ai toujours été un fan de Superman. Avec un personnage comme ça, on porte le manteau sur le plateau. Et cela fait partie de votre représentation publique», a-t-il expliqué, notant que des attentes et des responsabilités viennent avec le fait de jouer le rôle.

«Quand je rencontre des enfants, ils ne me voient pas nécessairement comme Henry Cavill, ils peuvent me voir Superman, et il y a une responsabilité qui en découle, a-t-il expliqué. C'est une responsabilité que je suis heureux d'avoir, et j'espère que je pourrai jouer plus de Superman dans les années à venir.»

Le comédien a ensuite révélé que sa vie avait changé de façon «spectaculaire» à cause de Superman et a admis de façon touchante qu'il avait été inspiré par ce superhéros fictif pour devenir une meilleure personne.

«Il est si bon, il est si gentil et, quand vous commencez à vous comparer à lui, parce que vous jouez son rôle, vous commencez vraiment à regarder vers l'intérieur, a déclaré Henry Cavill. Vous vous dites: “Suis-je quelqu'un de bien? Est-ce que je peux être une assez bonne personne pour jouer Superman?” Et si jamais vous entendez un murmure du genre: “Hmm, attendez une seconde. Peut-être pas”, alors, vous vous reprenez et vous vous assurez que vous êtes une meilleure personne. Je pense que c'est tout ce qu'on peut faire dans la vie.»

