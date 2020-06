PlayStation: économisez jusqu’à 70% sur plus de 260 titres

Jusqu’au 8 juillet, profitez de la vente de mi-saison sur le PlayStation Store, qui vous permettra d’obtenir une multitude de gros titres à de petits prix intéressants pour le porte-monnaie.

Plus de 260 articles sont présentement en solde, dont plusieurs gros jeux que vous ne voudrez pas rater: Assassin’s Creed Odyssey, South Park: The Fractured But Whole, The Division 2, Skyrim, We Happy Few, Red Dead Redemption 2 pour n’en nommer que quelques-uns, en plus d’excellents titres indies à essayer.

Nous avons fait le tour des huit pages de jeux au rabais et avons choisi quelques titres qui pourraient vous intéresser. Rendez-vous sur le PlayStation Store pour la liste complète.

À REGARDER